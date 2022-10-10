Це вірний шлях до деменції: як не можна робити, щоб вберегти розум

Деменція - це синдром, при якому відбувається погіршення когнітивних функцій, тобто здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію, внаслідок органічного ураження мозку. Деменція не дорівнює старінню і має свої фактори ризику, які слід мінімізувати, щоб не втратити свій розум з віком.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 55 мільйонів людей живуть з деменцією у всьому світі, і є майже 10 мільйонів нових випадків щороку. Наразі немає ліків, і немає надійного способу запобігти цьому стану, вибір способу життя, як-от відмова від куріння, повноцінний сон, фізичні вправи допомагають знизити ймовірність.

Деменція не є частиною старіння

Хоча деменцію найчастіше діагностують у людей похилого віку, вона не є неминучим наслідком старіння. Деменція спричинена різними факторами, включаючи хвороби, травми та генетичні аномалії.

Вік є найбільш значущим фактором ризику деменції, і ймовірність розвитку захворювання зростає з віком. Це пояснюється тим, що, як і багато інших станів, наше тіло з віком зазнає загального зношування. Мозок не є винятком.

Переважна більшість людей із деменцією мають вік 65 років і старше.

Однак інші фактори, такі як сімейна історія, вибір способу життя та стан здоров’я, також можуть відігравати роль.

Сімейна історія

Наявність члена сім’ї з деменцією підвищує ризик розвитку цього захворювання. Однак важливо зазначити, що у багатьох людей із сімейною історією деменції ніколи не з’являються симптоми. Навпаки, у багатьох людей без сімейної історії деменції вона розвивається.

Наразі доступні тести, щоб визначити, чи має людина певні генетичні мутації, пов’язані з підвищений ризик деменції. Проте жоден тест не є ідеальним, і результати слід інтерпретувати в контексті особистої історії хвороби людини та сімейної історії.

Медичні умови

Хоча точна причина деменції невідома, вважається, що вона пов’язана з різними факторами, зокрема віком, генетикою та вибором способу життя.

Деякі захворювання також можуть збільшити ризик розвитку деменції. Наприклад, люди, які перенесли інсульт, хворобу серця або хворобу Паркінсона, мають більше шансів на розвиток деменції, ніж ті, хто їх не переніс.

Вплив токсинів

Люди, які піддаються впливу певних хімічних речовин і металів, таких як свинець або ртуть, можуть мати підвищений ризик розвитку деменції.

Якщо ви зазнали впливу цих токсинів, необхідно звернутися за медичною допомогою та стежити за своїми когнітивними функціями на предмет будь-яких змін.

Рівень освіти

Дослідження виявили, що люди з нижчим рівнем освіти мають більшу ймовірність розвитку деменції. Дослідження спостерігало за шістьма тисячами людей протягом дванадцяти років і виявило, що ті, хто навчався менше років, мали вдвічі більше шансів розвинути деменцію, ніж люди з більш високою освітою.

Вчені припустили, що навчання впродовж життя може позитивно вплинути на когнітивне здоров’я.

Травми головного мозку

Лікар говорить, що сильна травма голови може збільшити ризик розвитку деменції в подальшому.

"Якщо ви стурбовані своїми ризиками, зверніться до свого лікаря для отримання додаткової інформації", - додав доктор Мітчелл.й