Це не до добра. 10 речей, які не можна робити у 2024 році

Новий 2024-ий рік багатьом здається загадковим, адже він високосний. Існує чимало прикмет, але що кажуть астрологи? Як виявилося, цього року не варто робити деякі речі, адже це може погано вплинути на життя. Таких заборон усього 10.

Що не варто робити у цьому році, в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна (проект Styler) розповіла астролог Ольга Бабич.

Нехтувати своїм фізичним та ментальним здоров'ям

Сатурн в Рибах, який буде протягом усього 2024 року, як пояснила Бабич, не дасть нам можливості пустити усе на самоплив.

"Якщо відчули якусь проблему - зверніться до спеціаліста. Особливо це стосується нашої психологічної складової. Медитації, дихальні вправи, розмови з психологом - допоможуть впоратися з цим", - пояснила астролог.

Триматися за старе

Зараз ми виходимо у новий світовий лад, зазначає таролог. З 20 січня Плутон, планета трансформацій світового порядку, покидає Козоріга, в якому він пробув з 2008 року, і буде переходити у знак Водолія.

"Цей знак відповідає за майбутнє, інновації, кардинальні зміни. І це означає, що старі програми та переконання вже не працюватимуть. Так, з початку повномасштабного вторгнення багато хто вже пішов у нову програму. А дехто - досі тримається за старе, навіть просто думаючи та сподіваючись, що колись буде так, як було "до", - розповіла Бабич.

"Працюйте над своїм мисленням, над новим оточенням, обставинами, ставте нові цілі. Переможе той, хто сам стане цими змінами", - додала вона.

Що заборонено робити у 2024 році (фото: freepik.com)

Купувати коштовні речі, техніку, авто, відправлятися у відпустку (у нові місця) у періоди ретроградного Меркурія

За словами астролога, у 2024 році ця планета буде "ретроградити" декілька разів:

з 1 по 25 квітня

з 5 по 28 серпня

з 26 листопада по 15 грудня.

У ці періоди також не варто займатися оформленням важливих документів, адже є ризик помилок або затримок. Втім, зазначає таролог, якщо ви плануєте їхати додому чи в місця, де вже були у ці дати - ретромеркурій цьому не заважатиме, а навпаки.

Споживати багато алкоголю та приєднуватися до різних релігійних сект

Сатурн, пояснює Бабич, це серйозна планета, яка може давати великі проблеми у цих сферах, поки вона знаходиться у знаку Риб.

"Так, наркотичні та медикаментозні залежності також входять до списку, де Сатурн буде спричиняти проблеми. А вони можуть дуже погано впливати на роботу, побут, стосунки та здоров'я", - додала експерт.

Чи можна виходити заміж у 2024 році (фото: freepik.com)

Виходити заміж

Існує прикмета, що у високосний рік цього робити не можна. Та згідно з класичною західною астрологією, такої заборони немає, наголошує Бабич.

"Але є період, коли цього дійсно не варто робити у 2024 році - це період Венери у Скорпіоні. Адже Венера відповідає за стосунки, а Скорпіон не дасть нормального й спокійного життя. Тому, як астролог, рекомендую не реєструвати шлюб з 23 вересня по 17 жовтня включно", - заявила вона.

Уникати соцмереж

Юпітер, розповіла астролог, це планета розширення, успіху та везіння. У другій половині року він буде у Близнюках, але позитивно впливатиме на спілкування та комунікації протягом усього року.

"Тому хто хоче реалізувати себе онлайн, відкрити бізнес у соцмережах - це прекрасний час. А хто буде й далі їх уникати - той втратить великі можливості, бо Юпітер у Близнюках наступного разу буде лише за 12 років", - пояснила Бабич.

Головні заборони 2024 року (фото: freepik.com)

Пліткувати та одразу говорити про свої плани

Юпітер в Близнюках даватиме бажання багато говорити, буквально про усе. Пліток буде багато, різної вигаданої інформації також, бо планета Юпітер дуже любить роздувати та перебільшувати будь-яку тему, розповіла таролог.

"Тому помічайте такі бажання й у себе та намагайтеся не довіряти першому джерелу. Перевіряйте новини і не діліться із всіма своєю особистою та інтимною інформацією", - наголосила вона.

Поспішати з новими партнерствами

Чорний Місяць, тобто Ліліт, буде частенько підкидувати нам випробування. Це відбуватиметься шляхом взаємовідносин, вважає астролог. Тому у 2024 році потрібно перевіряти людей на чесність та адекватність.

"Не треба поспішати вступати у шлюб з новою людиною або ж довіряти свої гроші малознайомим особам. Не підписуйте контракт з партнером, якщо ви його не перевірили. Бо потім можна буде про це пожалкувати. Це стосується другої половини року, коли Ліліт перейде у знак Терезів і пробуде там до березня 2025 року", - зазначила Бабич.

Астролог розповіла, чим здивує 2024 рік (фото: freepik.com)

Змінювати свою зовнішність

Ця заборона також пов'язана з Лілітом у Терезах, який настане у червні 2024 року. Чорний Місяць даватиме не завжди неадекватні бажання, пов'язані зі змінами зовнішності, які згодом можуть вам не сподобатися.

"І якщо це стосується кардинальних змін (на кшталт естетичних операцій), то у цей період краще їх уникати", - пояснила таролог.

Імпульсивно розривати стосунки

У цьому році поспіх може зіграти злий жарт. Усі затемнення, розповідає Бабич, стосуватимуться теми шлюбу та стосунків (на вісі Овен-Терези). І ці випробування буде зумовлено кармічними колами.

"Дехто, звісно, ці випробування не пройде. Але, якщо не поспішати з таким серйозним рішенням, як розлучення, то за рік ці проблемні питання можуть вирішитися, а стосунки вийдуть на новий та якісний рівень", - резюмувала астролог.