Тривожність і провокації: астропсихолог зробила застереження на лютий 2023

Лютий 2023 може видатися тривожним і емоційно напруженим місяцем, який вимагатиме дисципліни та самоорганізованості.

Про тенденції останнього місяця зими Styler розповіла астропсихолог Альона Лісна, яка дає важливі поради в особистому Instagram-блозі.

Загальна характеристика лютого

Лютий за енергіями місяць, у якому ми "замремо в очікуванні". Про нього багато писали та говорили, що найближчим часом буде вирішальним для України. І ця напруга інколи буде нагадувати про себе в повітрі.

В цілому енергії місяця непогані. Лютий - час, коли треба бути зібраними, сконцентрованими та дисциплінованими.

Енергії початку місяця неоднозначні. Можуть виникати багато питань самокопання, можливо, активізується внутрішній критик, який буде прискіпуватися до всіх і вся. На цьому тлі може тягнути "заїсти" свою проблему. Тому стежте за харчуванням і не налягайте, є можливість додати у вазі.

Що треба зробити в останній місяць зими

Добре будувати плани, проте планувати недостатньо. Потрібно також робити якісь дії для реалізації, підвищення рівня життя, навести лад у грошах. А саме в діях і може відчуватись якась апатія. Може виникнути бажання все залишити лише на рівні планів, відкладаючи дії на потім. Невпевненість у своїх силах.

"Тому згадуємо про самодисципліну. Потрібний чіткий план та підтримка сусідів, знайомих. З однодумцями більше шансів здобути результат", - радить експертка.

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Добре провести цей час на природі з близькими людьми. Подумайте про свої бажання та про те, які дії допоможуть у їх реалізації. Будьте уважні до свого здоров'я, якщо щось непокоїть, запишіться на планову консультацію.

Ближче до середини лютого є ймовірність, що в цей період буде досягнуто якихось домовленостей, але через певні складнощі. Це можуть бути невеликі кроки до переговорів, щось може зрушити з місця.

"Також у другій половині місяця слід звернути увагу на відносини з партнерами. Можуть виникати складнощі в домовленостях. Люди можуть здаватися підозрілими і ви можете надумати собі щось про інших. Опирайся на факти, ухвалюючи рішення", - радить астропсихолог.

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Цей період може давати тривожний фон. Якісь обмеження можуть обговорювати стосовно населення. Ймовірні нові штрафи, можливо, ускладнення виїзду за кордон.

23-24 лютого нервозність може підвищитись

В цей період Місяць в Овні разом з Юпітером та Венерою.

Обережно з емоціями, може відчуватись протистояння свого імпульсу та інших людей. Можуть бути розбіжності, коли здається, що у партнерстві не цінують твою думку, досвід. Можуть бути конфлікти із партнером, сварка, яка надовго залишить осад.

"Не ведіться на провокації. Намагайтеся дотримуватися балансу за своїм станом протягом місяця. Якщо відчуватимете напругу, дайте собі час відпочити і перейти на якісь приємні справи, які розрадять вас і дадуть ресурс", - резюмувала Альона Лісна.