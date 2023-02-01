Тримали у полоні за "шпигунство на США": нова історія в музеї "Голоси мирних"

Сім днів у полоні російських загарбників провів 61-річний Анатолій Карпунін з села Козаровичі, що на Київщині. Окупанти звинуватили його в шпигунстві на США, знайшовши у телефоні повідомлення до брата, який живе у Штатах.

"Увечері 25-го підірвали дамбу, був бій, спалахи, були чутні вибухи. Потім приїхала броньована техніка, мабуть, розвідка. Вранці почала заїжджати колона. Я точно можу сказати, що о 7:23 26-го числа росіяни вже були в Козаровичах. Почалась окупація", - згадує Анатолій.

Після кількох невдалих спроб розміститися, які припиняв вогонь українських захисників, окупанти зайшли на дачі та виставили позиції в 300 метрах від будинку Анатолія. Коли поруч почало прилітати, він із дружиною та батьками переїхав до родичів. Окупанти базувалися на території підприємства, де Анатолій раніше працював головним механіком. Його помітили та незабаром прийшли.

"Побачили мою СМС до брата, який живе в Америці. Сказали, що я американський шпигун, що передаю туди про них відомості, і затримали мене. Пробув я у полоні до 12-го числа. Зважаючи на вік, мене не чіпали, тільки морально тиснули, погрожували. А молодим хлопцям діставалося", - розповідає чоловік.

Коли Анатолій повернувся, побачив понівечені будівлі, спалені склади, розбиті ангари. Він порівнює росіян з ордою: набігли, пограбували, спалили. А коли побачили, що їм "б’ють по зубах", втекли.

"Воює проти нас не путін, і не шойгу, і не російська армія, воюють усі росіяни. До нас приходило багато: були тут і шведи, і поляки, і турки з татарами, ординці набігали. Всі вони тут залишились. Залишаться і ці", - упевнений Анатолій.

Нагадаємо, архів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - масштабний архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 55 000 історій.