Соки корисні чи ні? Дієтологи розвіяли популярний міф

Після новорічних свят багато хто для детоксикації організму використовує соки та фреші, вважаючи їх надзвичайно корисними. Мовляв, ті містять поживні речовини, бо виготовлені зі свіжих фруктів. Проте, як виявилось, цінність цих напоїв надто перебільшують. За певних обставин вони можуть навіть нашкодити.

Які плюси соку

Фруктові та овочеві концентрати, як і свіжий сік, можуть підвищити рівень багатьох поживних речовин у крові, включаючи фолієву кислоту, антиоксиданти та вітамін С.

Однією з переваг соку також є те, що ви можете значно збільшити кількість фруктів і овочів у своєму, саме вживаючи свіжий сік щодня.

Які мінуси соку

Під час процесу перетворення фруктів на сік втрачається певна частина корисних речовин. Це стосується клітковини, поживної речовини, яка може відігравати важливу роль у зниженні рівня холестерину в крові, нормалізації травлення та стабілізації рівня цукру в крові.

Коли рідина відокремлюється від м’якоті фруктів і овочів під час вичавлювання соку, більшість клітковини залишається у м’якоті, яку часто викидають. Це означає, що соки не мають тих переваг, які можна знайти в цілих фруктах і овочах.

Ще один недолік - сік містить мінімальну кількість необхідних поживних речовин, таких як білок і жир. Це робить соки менш ситними, і якщо ці поживні речовини не споживаються в інших частинах раціону, це може призвести до дефіциту. Тоді виникають проблеми з цілісністю волосся, нігтів і шкіри, втрачаються м'язи і сповільнюється загоєння ран.

Соки також мають відносно низьку калорійність, відповідно не на довго тамують голод.

Чи корисно пити соки

Коли свіжовичавлений сік є складовою повноцінної дієти, він може додати вітамінів, мінералів і антиоксидантів до вашого споживання поживних речовин.

Однак, коли вичавлювання соку використовується, як спосіб замінити цільні продукти та збалансоване харчування на регулярній основі, це може принести більше шкоди, ніж користі.

Якщо хочете таки себе потішити соком, то замінюйте ним не більше одного прийому їжі на день і переконайтеся, що ваші інші страви містять достатню кількість поживних речовин, яких немає в соку. Наприклад білка, жиру та клітковини.

А ще краще, замість соку, спробуйте збільшити кількість цілісних фруктів і овочів, які ви їсте. Найкращі для щоденного споживання - полуниця, банан, малина, кавун, чорнослив, чорниця та авокадо.