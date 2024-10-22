Три надійні програми для віддаленого доступу до вашого комп'ютера

Віддалений доступ до вашого комп'ютера може бути корисним у різних ситуаціях: від роботи з важливими файлами на відстані до допомоги близьким з технічними питаннями. Сучасні програми дозволяють швидко та безпечно підключатися до комп'ютера з будь-якої точки світу.

Про три перевірені програми, які допоможуть керувати вашим комп'ютером віддалено, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop від Google залишається одним із найкращих способів доступу до одного комп'ютера з іншого ПК. Він швидкий, простий та безкоштовний, а також існують мобільні додатки для Android та iOS. З невеликим попереднім налаштуванням на комп'ютері, до якого ви хочете отримати доступ у майбутньому, все працює досить гладко.

Спочатку використовуйте Google Chrome, щоб перейти на портал Chrome Remote Desktop на вашому комп'ютері, увійдіть до свого облікового запису Google, якщо ви ще цього не зробили, а потім натисніть "Access my computer".

Натисніть "Turn on" у розділі "Set up remote access" та дотримуйтесь інструкцій. Вам потрібно буде ввести ім'я для вашого комп'ютера, щоб допомогти вам ідентифікувати його, і PIN-код для керування доступом.

Після цього залиште Chrome запущеним на комп'ютері. Коли вам знадобиться доступ, відкрийте програму Chrome Remote Desktop на вашому телефоні, і як тільки ви увійдете до свого облікового запису Google, ваші доступні комп'ютери повинні бути перераховані у верхній частині вкладки Remote Access. Натисніть будь-який з них, щоб підключитися.

Підключення через віддалений робочий стіл Chrome (фото: Lifehacker)

TeamViewer

Як і Chrome Remote Desktop, TeamViewer - це ефективний інструмент віддаленого доступу для робочого столу, який також має мобільні додатки: Android і iOS.

Все це безкоштовно для особистого некомерційного використання. Знову ж таки, спочатку потрібно виконати деякі налаштування та конфігурації на комп'ютері, до якого ви підключаєтеся, перш ніж ви зможете використовувати свій телефон.

Перейдіть на сайт TeamViewer, щоб отримати клієнт для ПК для Windows або macOS, потім запустіть програму установки і дотримуйтесь інструкцій, щоб все налаштувати (включаючи безкоштовний обліковий запис TeamViewer, якщо у вас ще немає).

У клієнті клацніть значок "Додому" на панелі інструментів ліворуч, а потім запишіть дані "Connect with ID" праворуч.

Залишіть комп'ютер і TeamViewer увімкненими, поки ви відсутні. Ви можете використовувати мобільний додаток TeamViewer для підключення: вам потрібно буде увійти у свій обліковий запис TeamViewer, підтвердити, що ваш телефон є довіреним пристроєм, за допомогою посилання, надісланого електронною поштою, потім використовувати дані ідентифікатора та пароля, які ви записали в TeamViewer на робочий стіл.

Ви побачите окремі параметри для віддаленого керування та передачі файлів, тому виберіть той, який вам потрібний.

Підключення з TeamViewer (фото: Lifehacker)

Zoho Assist

Зрештою, ще є Zoho Assist. Як і TeamViewer, він в основному націлений на бізнес і професіоналів, але якщо вам не потрібно багато додаткових наворотів, а просто потрібно час від часу заходити на комп'ютер з телефону, то для індивідуальних користувачів доступний безкоштовний план.

Першим кроком у налаштуванні є перехід на сайт Zoho Assist, реєстрація облікового запису Zoho та запуск веб-інтерфейсу для настільного комп'ютера.

Якщо потім перейти на вкладку "Автоматичний доступ" і натиснути "Додати пристрій", можна встановити програмне забезпечення для Windows або macOS і почати роботу.

Все, що потрібно, - це встановити додаток Zoho Assist для Android або iOS. Поки ви входите в систему, використовуючи той же обліковий запис Zoho, застосунок повинен автоматично розпізнати сеанс, який ви розпочали на своєму комп'ютері, та підключитися до нього.

Перейдіть на вкладку "Unattended Access", а потім натисніть "Connect" поряд з комп'ютером, до якого ви хочете отримати доступ, щоб побачити його на екрані телефону.

Підключення через Zoho Assist (фото: Lifehacker)