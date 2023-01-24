Тренер Аніта Луценко пояснила, чому деякі люди їдять все і не товстіють

Періодично кожен із нас стикається із ситуацією, коли у компанії друзів хтось їсть багато і при цьому не товстіє. Проте не спішіть заздрити, іноді це вказує не на швидкий обмін речовин в організмі, а про певні серйозні порушення.

Про те, чому деякі люди їдять багато і при цьому залишаються худими, розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram .

Чому деякі люди їдять все і не товстіють

"Досить часто я чую, що людина не в силах протистояти їжі і через те, що бачила людей, що їли багато при ній і вони худі, вона не бачить сенсу харчуватись нормально і тренуватись, бо явно можна інакше. Давайте знімемо магічність цього дійства", - розповідає тренерка.

За словами Луценко, енергія (жир) не може з’являтись нізвідки. Наше тіло влаштовано так, що кількість калорій, які в нас потрапили, якщо менша ніж ті, які організм витратив на своє існування: дихання, рух крові, роботу мозку, м’язів - то ми худнемо! Якщо зайшло більше (і не важливо з моркви чи з білку чи з торту) - ми запасаємо енергію у вигляді жиру.

Чому людина може їсти багато, але при цьому залишається худа:

рівень її стресу дуже великий і вона наче увесь час на біговій доріжці - з високим пульсом, адреналіном, тиском. Постійний страх, стрес. Ви дійсно можете не знати, що вашій подрузі зраджує чоловік чи є інші проблеми у житті.

хвороба щитовидки - гіпертеріоз.

людина при вас їсть велику кількість чогось - це не означає, що увесь інший час вона робить те саме.

булімія - їсть багато, потім шляхом блювання позбувається, іноді просто виходячи в туалет на декілька хвилин.

людина може мати якийсь свій режим харчування: типу 1 день їсть, 2 дні голодує.

повірте, люди часто їдять не так, як кажуть. Наприклад, повні люди часто не їдять при комусь, але наїдаються наодинці.

"Тож висновок. Не дивіться на когось. Ви ніколи не знаєте чи не знаходиться людина в процесі розлучення і через те худне. Чи є якісь обставини, що змушують її не розповідати, що вона переживає тяжкий стрес. Нормальний режим харчування, більш менш збалансоване харчування дають змогу бути здоровим і струнким. Не шукайте магії там, де її немає", - наголошує Луценко.

За її словами, є ще один важливий момент: щоб бути струнким (в нормі зросту і ваги) не є обов’язковим обмежувати себе в продуктах що зазвичай в голові більшості відносяться до "заборонених" для стрункості. Будь-яка їжа, що не поглинається відрами - нормальна!

"Немає чогось від чого ти пухнеш, а від цього худнеш. Важливий баланс. Тож іноді люди можуть сприймати досить "здивовано", що струнка людина просто нормально харчується, не маючи табу на деякі "некорисні" продукти", - говорить тренер.