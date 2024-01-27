Тренер Аніта Луценко пояснила, чи варто пити протеїнові коктейлі після занять спортом

Протеїнові коктейлі є дуже популярним напоєм серед людей, які регулярно займаються спортом. Вони мають закрити потребу людини у білку, а також втамувати голод після важкого тренування. Але чи дійсно вони є необхідними після занять спортом?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram .

Протеїнові коктейлі при занятті спортом

Види протеїну:

сироватковий

молочний

ячний

м'ясний (яловичий і ін.)

рослинний (соєвий, пшеничний і ін.)

комплексний (містить мікс різних видів білка)

Залежно від способу обробки протеїну виділяють дві форми - концентрат протеїну та ізолят. Концентрат має невисоку біологічну цінність, але коштує дешевше. Ізолят є високоочищеною формою протеїну і добре засвоюється організмом.

"Треба розуміти, що протеїн сам по собі це не повноцінний прийом їжі, а більше якісний високо білковий перекус. Проте, якщо збагатити коктейль ягодами та фруктами і додати трішки горіхів - вийде практично повноцінний прийом їжі", - говорить Луценко.

За її словами, вживати протеїнові коктейлі треба за тими ж правилам, як і всі прийоми. Тобто між прийомами їжі має бути 3-4 години проміжку.

"Необхідності пити коктейль одразу після тренування немає. Прийом протеїну може спровокувати набір зайвої ваги, якщо кількість калорій, що надходить за день хоч з протеїнового коктейлю, хоч з торта, хоч із яблук - буде більшою ніж витрати організму. Моя думка, що іноді ці коктейлі - це зручно, але їжа справжня - набагато крутіша", - наголосила тренер.

Луценко поділилась списком свої улюбленої їжі

Аніта також розповіла, що їсть сама і радить іншим.

"Для мене не існує поганих і хороших продуктів - все отрута, що через міру, все ліки - що дозовано", - говорить Луценко.

За її словами, основу раціону 50% тарілки становлять овочі чи зелень. На гарнір вона вибирає гречку, кіноа, вівсянку солону або макарони. Також у раціоні тренера фрукти, усі ягоди та авокадо.

З молочних продуктів - кефір, сир м’який, сир твердий, масло. З білка - риба, курка, яйця, оселедець, креветки. У раціоні також нут, сочевиця, фасоль, горошок. Консерви - тунець, кукурудза, перець печений, огірки і помідори солоні.