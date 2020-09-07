В Ровно мать пыталась убить свою дочь: появились жуткие подробности трагедии

В Ровно мать пыталась застрелить дочь (Коллаж РБК-Украина)

Женщина-преподаватель убила своего мужа, пыталась застрелить дочь и совершить самоубийство

В Ровенской области преподаватель Национального университета убила своего мужа и выстрелила в спящую дочь. Ее 45-летний супруг-бизнесмен успел позвонить отцу, а потом скончался. 13-летней дочери Ирины и Юрия Игнатюк повезло больше – у матери заклинил пистолет и благодаря этому девочка осталась жива.

Ирина ночью выстрелила в своего мужа из травматического пистолета, а после отправилась в комнату к спящей дочери. Как рассказали в полиции, девочка чудом осталась жива, так как пистолет заклинило. Детали рассказали на сайте издания RadioTrek.

"После этого она зашла в комнату своей дочери, которая тоже спала, совершила выстрел ей в грудную клетку из того же травматического пистолета. Однако произошла задержка в виде прихвата гильзы затвором. После этого она взяла предварительно пневматическое устройство, сделала еще два выстрела ребенку в грудную клетку", - рассказал начальник следственного отдела Национальной полиции Ровенской области Александр Панасюк.

Раненую дочь женщина отвезла бабушке с дедушкой, а сама отправилась домой, где попыталась совершить самоубийство. Сначала она выстрелила себе в висок из пневматического пистолета. Выстрел не смог ее убить, тогда она порезала себе вены.

Родители, которым Ирина привезла дочку, вызвали сразу полицию и скорую помощь. Девочке сделали срочную операцию, а горе-убийце наложили швы на руки. Сейчас жизни обеих ничего не угрожает.

Полиция выясняет, не было ли у преподавательницы психических заболеваний. В суде ей выбирают меру пресечения. Свои действия женщина объяснять отказалась. В полиции предположили, что в семье могла произойти ссора перед поездкой за границу. В тот роковой день они должны были улететь на отдых. Ирине грозит пожизненное заключение.

Соседи об этой семье отзываются хорошо, они шокированы тем, что произошло. Ирина 18 лет преподавала в Университете и была доцентом в одном из ВУЗов. У ее мужа в Ровно большой строительный бизнес. Они были позитивной и неконфликтной семьей.

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