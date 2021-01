ТОП-10 событий сферы образования в Украине в 2020

В одной из киевских школ (фото РБК-Украина)

Ассоциация инновационного и цифрового образования подводит итоги образовательных событий года. Предлагаем ознакомиться с ТОП-10 событий сферы образования в 2020 году.

Закон года

В 2020 году был принят закон Украины "Об общем среднем образовании", а впоследствии утвержден Государственный стандарт базового среднего образования. Это будет способствовать повышению качества общего среднего образования, расширению автономии школ, формированию у школьников необходимых для жизни компетенций, развития учреждений образования всех форм собственности и т.д. согласно Концепции НУШ.

Признание года

Весной, во время жесткого карантина, в Украине заработал Детский сад онлайн для детей 4-6 лет, который "посетили" более 100 тыс. украинских семей. О данном проекте, как успешном примере организации обучения во время локдауна, написали мировые СМИ США, Канады, Великобритании, стран ЕС и Китая: The New York Times, National Post, U. S. News, The Star, World Today, Reuters и тому подобное.

Возможность года

Виртуальная платформа с эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19 начала свою работу с первых дней жесткого карантина и помогла, как жителям Киева, так и всей Украины, получить бесплатную психологическую поддержку благодаря примененной в этом сервисе инновационной технологии "перевернутого call-центра", а также: обрести новых знаний, посетить лучшие украинские и мировые театры, музеи и т.д.

Интрига года

После отставки предыдущего правительства, должность министра образования и науки Украины долгое время оставалась вакантной. 20 мая президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ отдельно остановился на проблеме подбора кандидата на данную вакансию.

В итоге ректоры украинских вузов предложили своего коллегу – ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. Но Верховная Рада с первого раза провалила голосование, поэтому Шкарлет долгое время был временно исполняющим обязанности министра. И только в декабре 2020 года депутаты смогли результативно проголосовать за назначение Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины. Для этого "под куполом" нашлась минимально необходимое количество голосов – 226.

Премьера года

В Украине сняли первый Интерактивный образовательный сериал множественного выбора, во время просмотра которого зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов, что приводит к различным финалов в каждой серии, по аналогии с "Черным зеркалом" от компании Netflix.

Необходимость года

Ответом перехода учебных заведений дистанционное обучение стала Всеукраинская школа онлайн, которую инициировали Министерство образования и науки Украины и комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады. Целью проекта является создание для каждого украинского ученика, независимо от места проживания, ресурсов и возможности поддержать связь со своими учителями, доступ к знаниям, а в конце года был запушен соответствующий портал.

Телевизионная программа года

Впервые в Украине состоялся Телевизионный образовательный марафон, который вошел в Книгу Рекордов. Ведь на протяжении 10 часов, без перерыва, в прямом эфире проводили тренинги 30 топ-экспертов: Ольга Руднева, Ульяна Супрун, Людмила Богуш, Виталий Зубков, Владимир Спиваковский, Владимир Страшко, Андрей Длигач, Ваче Давтян и другие.

Цифровизация года

В 2020 году стартовала Национальная онлайн платформа по цифровой грамотности "Дія: цифровая образование" Министерства цифровой трансформации Украины, на которой размещены бесплатные учебные курсы по освоению цифровых навыков для всех граждан Украины.

Прорыв года

В 2020 году Образовательный Хаб города Киева признан победителем Общенациональной премии Бренд года в номинации "Прорыв года". Также недавно этот проект занял первое место в номинации "Повышение квалификации государственных служащих, глав местных администраций и их заместителей" Всеукраинского конкурса Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Art-событие года

В Киеве появились SMART-муралы, которые украсили стены 10-ти школ в различных районах столицы Украины, а также новый корпус Национальной детской больницы "Охматдет". Их уникальность не только в том, что это красивые рисунки, которые мотивируют детей и взрослых к обучению, но и предоставляют возможность сразу начать онлайн обучение с помощью QR-кода, который расположен рядом с муралом.