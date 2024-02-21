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На тлі блокади польського кордону: Камалія поскаржилася на місцевих таксистів

Середа 21 лютого 2024 09:30
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На тлі блокади польського кордону: Камалія поскаржилася на місцевих таксистів Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

На тлі ситуації з польськими протестувальниками, які перекрили залізницю біля кордону і висипали українське зерно на колії, Камалія розповіла про інцидент, що трапився з нею у Варшаві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

Так, артистка вирішила поміркувати про відносини між українцями і поляками.

Зокрема, вона порівняла ставлення громадян сусідньої країни до України на початку повномасштабного вторгнення РФ і після двох років.

"На початку війни я завзято брала участь у допомозі нашим біженцям у Польщі. Теплота та підтримка, надані польським народом українським сусідам у облозі, були вражаючими. Однак війна розтяглася на роки, і відбулося помітне зрушення стосунків. Колись щира підтримка почала слабшати, ознаки втоми очевидні", - пише Камалія.

На тлі блокади польського кордону: Камалія поскаржилася на місцевих таксистів

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Далі знаменитість поскаржилася на роботу таксі на Варшавському вокзалі, куди прибувають потяги з Києва.

"Нещодавно наш друг затримався, і ми змушені були взяли таксівку від вокзалу до летовища. Поїздка довжиною близько 14 кілометрів зазвичай триває 25 хвилин. Після прибуття в аеропорт таксист зажадав 840 злотих, що відповідає 200 євро", - поділилася співачка.

"Це різко контрастує з 40-50 злотими, звичайною вартістю проїзду. Після нетривалої суперечки та наших погроз залучити поліцію, ми, скріпивши серце, заплатили таксістові 100 злотих, що вдвічі (!) перевищувє звичайну вартість проїзду: так запевнив нас польський друг", - продовжила вона.

На тлі блокади польського кордону: Камалія поскаржилася на місцевих таксистів

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Також Камалія порадила заздалегідь обговорювати вартість проїзду з таксистами, "оскільки не всі авто у Польщі мають лічильники, і дехто використовує лазівки в польському законодавстві, аби завищити ціну для пасажирів".

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Під дописом зірки можна побачити різні думки. Хтось пише, що такі водії таксі є всюди і ніхто від таких не застрахований.

Інші ж також помітили, що ставлення до українців у Польщі після двох років повномасштабної війни дійсно змінилося.

  • Перестаньте розкачувати тему ворожнечі
  • Мене колись так в Одесі надурили. Люди всюди хочуть заробити
  • Мене таксист віз від автовокзалу до аеропорту, всю дорогу розповідав яка корупція в Україні і як все погано. В кінці я запитала скільки мені заплатити за проїзд, він відповів що лічильник нарахував 132 злотих. Я заплатила і пішла
  • Чесно, ті таксисти спортили мені все уявлення про Варшаву
  • Такі випадки непоодинокі, чула про таксі в Польщі таке не раз
  • Стали "братами і сестрами" на початку війни, а тепер повернулись до свого звичайного статусу

Раніше українські водії сказали, хто блокує кордон з Польщею.

Також ми розповідали, що Польща обрала представницю на Євробачення 2024, однак її звинуватили у нечесній перемозі.

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Польща Війна в Україні Камалия
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