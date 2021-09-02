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В TikTok запустили новый опасный челлендж: детей массово госпитализируют

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Четверг 02 сентября 2021 15:21
В TikTok запустили новый опасный челлендж: детей массово госпитализируют В TikTok запустили новый опасный челлендж для детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В приложении TikTok запустили новый и опасный челлендж для детей и подростков. Он называется "Пуд-челлендж". Дети выполняют задание и оказываются в больнице с жуткими ожогами.

Детали рассказали в программе "Сніданок 1+1"

Суть нового челленджа

В популярном приложении детям и подросткам предлагают съесть подушечку с гелем для стирки. Свои действия нужно снять на камеру и разместить в приложении TikTok. Дети глотают эти порошковые капсулы и получат сильные ожоги ротовой полости и пищевода. С такими травмами они попадают в больницу.

Как уберечь детей от опасных развлечений

Как рассказали во Всеукраинском союзе парамедиков, ежемесячно с такими ожогами в больницы попадает от 15 до 20 детей. У всех похожие диагнозы – глотали капсулы с моющим средством и получили сильные ожоги.

"Ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Такое впечатление, что изжога. Когда люди начинают запивать водой, печет пищевод. Иногда возникает рвота. Хуже всего в этом то, что пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже. Когда он становится гораздо уже, то человек потом не может нормально есть", - рассказал глава организации Ярослав Вус.

Он добавил, что при первых симптомах такого ожога нужно немедленно ехать в больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно. Боль может быть очень сильная и дети не могут скрыть то, что они сделали.

Что это за челлендж

Пуд-челлендж был популярен еще в 2018 году. Тренд через некоторое время прошел, а в 2021 он снова вернулся в TikTok.

Как утверждает психолог Анастасия Тарасова, у которой двое детей, с ребенком нужно построить доверительные отношения, чтобы не допустить участие в таких челленджах. Дети копируют своих сверстников и совершают такие поступки ради хайпа.

Чтобы исключить самый опасный сценарий, нужно правильно общаться с детьми. Походов в кино или подарков недостаточно. Самое важное – построить близкие отношения, между вами должно быть доверие.

Напомним, ранее мы писали о том, что ребенок попал в больницу из-за опасного видео в TikTok.

А также рассказывали о том, что в Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж, за который можно угодить в тюрьму.

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