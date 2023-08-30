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"Ти не людина, ти - українка". У Польщі чоловік накинувся на жінку та її дітей через м'ячик

Краків, Польща, Середа 30 серпня 2023 21:03
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"Ти не людина, ти - українка". У Польщі чоловік накинувся на жінку та її дітей через м'ячик У Кракові неадекватний чоловік напав на українку з дітьми (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

У Кракові, Польща, 29 серпня стався неприємний інцидент із родиною українки. Жінка з дітьми гуляла в парку і зазнала нападу агресивного чоловіка. Він грубо обзивав українку та вимагав, щоб вона повернулася до своєї країни.

Деталі цього інциденту у Кракові – читайте у матеріалі Styler.

Як повідомляється на Yavp.pl, громадянка України та її неповнолітні діти відпочивали у парку. Діти грали невеликим пляжним м'ячиком. Якоїсь миті до них підбіг собака і м'яч випадково влучив у тварину.

Удар був легким, але до жінки одразу ж підійшов господар собаки та почав її ображати. Українка швидко перепросила за те, що діти потрапили м'ячиком по собаці.

Однак це не допомогло, і агресивний чоловік продовжив її обзивати, а потім сказав повертатися до України - все це він говорив із використанням нецензурних слів.

Частину діалогу вдалося записати на відео і серед фраз, які сказав чоловік українці, можна почути:

"Мій пес - це ворота? То може вибачишся, ідіотка й**ана?"

"Ти не людина, ти - українка!"

"Що дивишся, сміття українське? Твоя дитина для мене варта менше сміття на вулиці. Так само як і ти, українка й**ана"

"Що дивишся, ку*ва, сміття? Вйо*уй туди до себе з цими байстрюками, а не пса мені штурхаєш, ку*ва"

Далі на відео чути, що агресивного чоловіка підтримала ще одна жінка. Українка з дітьми ще раз вибачилася за м'ячик та пішла з парку.

Відео з інцидентом було опубліковано у соціальних мережах й агресивним чоловіком зацікавилася поліція Кракова. Правоохоронці поспілкувалися спочатку з українкою, а потім почали шукати чоловіка.

Також підтримку жінці надали в українському посольстві та запропонували їй правовий захист.

У Центрі моніторингу проявів расизму та ксенофобії пообіцяли, що поставлять агресивного чоловіка перед судом і стежитимуть, щоб покарання було справедливим.

До речі, раніше ми писали, що у Німеччині росіяни напали на українських дітей у парку та кинули їх у воду.

А ще розповідали, що у Чехії по-звірячому побили двох українок.

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Польща напад на українців