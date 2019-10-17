Тест ДНК в Украине: генетик раскрыла интересный нюанс

Тест ДНК в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эксперт рассказала, какие факторы влияют на точность теста ДНК

Процент точности результата теста ДНК может отличаться, в зависимости от степени родства. Об этом рассказала эксперт телепроекта "Таємниці ДНК" на канале СТБ, генетик Елена Подгорная.

По ее словам, как правило, при положительном результате, даже у родственников второй и третьей линии показатель достигает 75 процентов и выше.

"ДНК-тесты гарантированно дают точный ответ в спорах о биологических родственных связях. При этом, положительным можно считать результат для родственников второй и третьей линии 75-80%. Генетическая экспертиза ДНК для установления родства основана на сравнении фрагментов ДНК (локусов ДНК) между предполагаемым отцом (или матерью) и ребенком. Известно, что ребенок получает одну половину своей ДНК от матери, а другую половину ДНК от отца. При анализе ДНК на отцовство (или материнство) эксперты-биологи выдают результаты с точностью не менее 99,9%. Важно отметить, что результат теста ДНК не меняется на протяжении жизни", - рассказывает генетик.

Елена Подгорная (фото: СТБ)

Оказывается, на точность теста ДНК влияют несколько основных моментов.

"На точность теста ДНК влияют два основных фактора - количество анализируемых генетических локусов и их природа. Существуют такие участки ДНК, которые являются уникальными практически для каждого человека. Этот факт отличает нас друг от друга. Чем больше участков такой природы будет протестировано, тем выше вероятность установления (или опровержения) отцовства (или материнства), а также другого биологического родства. Таким образом, главная задача ДНК исследования - найти одинаковые участки ДНК в образцах родителя и ребенка и по сумме совпадений сделать вывод о наличии генетического родства", - подытожила специалист.

Пройти тест ДНК становится все более популярным занятием в мире (фото: pixabay.com)