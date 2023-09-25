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У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки "форма відлякує людей" (відео)

Тернопіль, Понеділок 25 вересня 2023 14:19
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У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки "форма відлякує людей" (відео) У Тернополі військового не пустили до закладу (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Тернополі військового не пустили до місцевого закладу, пояснивши, що його форма - це невідповідність дрес-коду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram журналіста Андрія Смолія.

Деталі скандалу з військовим у Тернополі

Охоронець закладу сказав бійцю ЗСУ, що у формі йому не можна заходити, оскільки "вона відлякує клієнтів закладу". Також чоловік сказав, що у кафе існує політика дрес-коду.

Військовий у камуфляжі обурився, що захищає Україну на війні, а коли приїжджає додому, його навіть не пускають до закладу.

Охоронець повідомив, що це не його вимога, а адміністрація.

Відео можна переглянути за посиланням.

Реакція закладу на скандал

Пізніше адміністрація закладу зробила публікацію в Instagram і повідомила всіх, їм "дуже прикро" через ситуацію, що сталася з військовослужбовцем. Керівництво бару вибачилося і заявило, що така ситуація більше не повториться.

У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки &quot;форма відлякує людей&quot; (відео)Реакція закладу на скандал із військовим (Скріншот)

Що думають українці з цього приводу

У коментарях на Facebook українці обурилися та закликали закрити заклад, до якого не пускали українського захисника.

  • Це заклад закрити разом з його хазяїном! Потвори!
  • Охранця на нулі!
  • Мене в Києві в одну фірму з проблемою запустили, був у формі, бо наказ у камуфляжі не пускати.
  • Ну, війна вже закінчилася. Це ж не вперше. Вже у Дніпрі таке було.

Як ми раніше писали, Дмитро Ступка нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі".

До речі, блогера, котрий ображав військових, побили у Полтаві.

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Тернопіль військовий