У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки "форма відлякує людей" (відео)
У Тернополі військового не пустили до місцевого закладу, пояснивши, що його форма - це невідповідність дрес-коду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram журналіста Андрія Смолія.
Деталі скандалу з військовим у Тернополі
Охоронець закладу сказав бійцю ЗСУ, що у формі йому не можна заходити, оскільки "вона відлякує клієнтів закладу". Також чоловік сказав, що у кафе існує політика дрес-коду.
Військовий у камуфляжі обурився, що захищає Україну на війні, а коли приїжджає додому, його навіть не пускають до закладу.
Охоронець повідомив, що це не його вимога, а адміністрація.
Відео можна переглянути за посиланням.
Реакція закладу на скандал
Пізніше адміністрація закладу зробила публікацію в Instagram і повідомила всіх, їм "дуже прикро" через ситуацію, що сталася з військовослужбовцем. Керівництво бару вибачилося і заявило, що така ситуація більше не повториться.
Реакція закладу на скандал із військовим (Скріншот)
Що думають українці з цього приводу
У коментарях на Facebook українці обурилися та закликали закрити заклад, до якого не пускали українського захисника.
- Це заклад закрити разом з його хазяїном! Потвори!
- Охранця на нулі!
- Мене в Києві в одну фірму з проблемою запустили, був у формі, бо наказ у камуфляжі не пускати.
- Ну, війна вже закінчилася. Це ж не вперше. Вже у Дніпрі таке було.
Як ми раніше писали, Дмитро Ступка нахамив мамі відомого захисника "Азовсталі".
До речі, блогера, котрий ображав військових, побили у Полтаві.