Под Тернополем у троих человек третий раз обнаружили коронавирус

В Тернопольской области участились повторные случаи заражения коронавирусом. Инфекцию второй раз диагностировали у более шестидесяти жителей края, а в трех человек эту болезнь обнаружили в третий раз.

Об этом сообщает местный сайт " За Збручем ".

Повторные заболевания COVID-19 до сих пор не имеют научного объяснения. Врачи считают, что заражение происходит повторно из-за низкого иммунитета.

По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания также характерны и другим вирусным инфекциям.

Людям, которые болели коронавирусом уже не раз, эксперт рекомендует пройти полное медицинское обследование.

"До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования, или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать. Исследования продолжаются. Возможно позже будем иметь точное объяснение", - заявил врач.

Стоит отметить, что вчера в Тернопольской области диагностировали 256 новых случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в Тернопольском районе. А общее число лабораторно подтвержденных случаев в области достигло 44230.