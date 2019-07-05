Под Тернополем на свалку вывезли десятки человеческих могил: шокирующие фото

Под Тернополем на свалку вывезли могилы во время строительства (коллаж: РБК-Украина)

Надругательство над могилами в Тернопольской области расследует полиция

Во время сооружения мемориала воинам Украинской Галицкой армии в городе Чортков Тернопольской области было выкопано и вывезено на свалку человеческие останки с 14 могил. Об этом пишет общественная организация "Альтернатива - Чортков" в Facebook.

Сообщается, что строителям было известно о том, что в том месте могут быть захоронения, однако их это не остановило. К тому же рабочие должны были видеть надгробия, а также останки человеческих тел. Они попросту вырыли кости и вместе с землей вывезли их на свалку.

Под Тернополем на свалку вывезли могилы во время строительства (фото: facebook.com/AlternativeChortkiv)

О том, что в месте, где было запланировано установить мемориал, может быть Военное кладбище с захороненими Украинских Стрельцов, которые погибли в 1919-1920-х годах, постоянно говорили местный краевед Андрей Базалинский и репрессированный политзаключенный Владимир Мармус.

Однако, несмотря на все предостережения, работы по возведению мемориала не остановили. К тому же котлован, в котором невооруженным глазом можно было увидеть человеческие останки, на следующий день собирались заливать бетоном. Только вмешательство активистов смогло остановить надругательство над могилами.

Под Тернополем на свалку вывезли могилы во время строительства (фото: facebook.com/AlternativeChortkiv)

В деле надругательства уже открыли уголовное производство. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, кто санкционировал работы именно в этом месте. Полиция должна выяснить, куда именно были вывезены останки, чтобы была возможность осуществить перезахоронение.

Строительство мемориального памятника остановлено. Продолжается досудебное расследование.

К слову, в Киеве на трех главных кладбищах планируют установить систему камер видеонаблюдения. Это позволит фиксировать акты вандализма и предотвращать их.

Напомним, недавно под Харьковом неизвестные подожгли кладбище.