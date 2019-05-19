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Під Тернополем у будинку вибухнула кульова блискавка: шокуючі подробиці

STYLERЖиття    19.05.2019 - 14:20
Під Тернополем у будинку вибухнула кульова блискавка: шокуючі подробиці
Ілюстративне фото (pixabay)

У результаті вибуху в приміщенні обвалилася підвісна стеля

Кульова блискавка вибухнула в приміщенні Тернопільської області. Про шокуючу подію повідомляється на сайті головного управління Національної поліції України в області.

Інцидент стався вчора, 18 травня, в селі Джурин Чортківського району. Відзначається, що кульова блискавка під час грози влетіла в приміщення через систему вентиляції і вибухнула.

До речі, в результаті вибуху в приміщенні обвалилася підвісна стеля. Обійшлося без постраждалих, пожежі вибух не викликав.

 

У повідомленні зазначено, що на момент інциденту всередині приміщення знаходилось двоє дорослих і п'ятеро дітей, серед них двоє сусідських. Всіх доставили в лікарню. Після огляду медиків їх відпустили додому.

Нагадаємо, в результаті ударів блискавок у Полтаві, кілька людей госпіталізовано. Чоловік 1964 року народження отримав термічні опіки 1-го ступеня передньої стінки грудної клітини, а також закриту черепно-мозкову травму в результаті удару блискавкою.

Ми писали, що у Запорізькій області кульова блискавка знищила будинок.

Раніше ми писали про те, що в Херсонській області блискавка вбила 18-річного хлопця. Він під час грози повернувся у поле, щоб знайти мобільний телефон.

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