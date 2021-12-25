В Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану: "никто не испортит нам праздник!"

В Тернополе после двух случаев осквернения памятника Степану Бандере за две недели для защиты монумента от хулиганов и вандалов решили привлечь полицию, которая взяла постамент под круглосуточную охрану.

Об этом сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Бутковский в своем Facebook .

Он также призвал жителей и гостей города присоединяться через неделю к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры 1 января.

"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник!" - говорится в публикации.

Памятник Степану Бандере в Тернополе полиция берет под круглосуточную охрану (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)

Напомним, что перед этим, 14 декабря, двое молодых людей из Житомира приехали на авто в Тернополь, и один из них облил красной краской памятник Бандере, который установлен на улице Соломеи Крушельницкой возле парка имени Тараса Шевченко. Через несколько дней злоумышленников задержали и объявили им подозрение.

В Тернополе вандал облил краской памятник Степану Бандере (фото: tp.npu.gov.ua)

После этого, 21 декабря, инцидент с осквернением повторился - на этот раз неизвестный бросил в постамент яйцо. Хулиган до сих пор не найден.

Через неделю неизвестный бросил в памятник Бандере яйцо (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)

Бутковский отметил в комментарии Zaxid.net, что решение о взятии памятника под охрану было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольской области.

"Охранить постамент будет сборный патруль - работники полиции и бойцы батальона "Тернополь"", - рассказал он.

В пресс-службе местной полиции, в свою очередь, уточнили, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать вблизи памятника руководителю ОУН.