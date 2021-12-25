В Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану: "никто не испортит нам праздник!"
В Тернополе после двух случаев осквернения памятника Степану Бандере за две недели для защиты монумента от хулиганов и вандалов решили привлечь полицию, которая взяла постамент под круглосуточную охрану.
Об этом сообщил депутат Тернопольского облсовета Богдан Бутковский в своем Facebook.
Он также призвал жителей и гостей города присоединяться через неделю к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры 1 января.
"Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной! Никто не испортит нам праздник!" - говорится в публикации.
Памятник Степану Бандере в Тернополе полиция берет под круглосуточную охрану (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)
Напомним, что перед этим, 14 декабря, двое молодых людей из Житомира приехали на авто в Тернополь, и один из них облил красной краской памятник Бандере, который установлен на улице Соломеи Крушельницкой возле парка имени Тараса Шевченко. Через несколько дней злоумышленников задержали и объявили им подозрение.
В Тернополе вандал облил краской памятник Степану Бандере (фото: tp.npu.gov.ua)
После этого, 21 декабря, инцидент с осквернением повторился - на этот раз неизвестный бросил в постамент яйцо. Хулиган до сих пор не найден.
Через неделю неизвестный бросил в памятник Бандере яйцо (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)
Бутковский отметил в комментарии Zaxid.net, что решение о взятии памятника под охрану было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольской области.
"Охранить постамент будет сборный патруль - работники полиции и бойцы батальона "Тернополь"", - рассказал он.
В пресс-службе местной полиции, в свою очередь, уточнили, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать вблизи памятника руководителю ОУН.
Ранее сообщалось, что весной во Львове студент за тысячу гривен облил краской памятник Бандере, после чего были задержаны полицией.