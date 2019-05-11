Тем, кто восхищается Сталиным: РПЦ разнесла "заслуги" вождя СССР

РПЦ о 9 мая - в России церковь выступила против Сталина (коллаж РБК-Украина)

В России церковь выступила против Сталина

РПЦ высказалась о заслугах Сталина и его причастности к победе над фашизмом. В Российской Православной Церкви заявили, что это победа народа, а не вождя. Об этом заявил в эфире российского телевидения глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион.

Те, кто восхищаются Иосифом Сталиным, а таких, согласно опросам, половина жителей России, очевидно, забыли о десятках тысяч жертв сталинских репрессий, считают в Русской православной церкви.

"Совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика", – заявил Илларион.

РПЦ о 9 мая - в России церковь выступила против Сталина (фото: Harry Engels/Getty Images)

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион назвал неоднозначной личную роль Сталина во Второй мировой войне, напомнив о репрессиях офицерского состава Рабоче-крестьянской Красной армии в 1930-ых годах, что ее сильно ослабило.

"Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности", – добавил Илларион.

Согласно украинскому законодательству, в Украине запрещена коммунистическая идеология, а сам Иосиф Сталин признан ответственным за геноцид украинского народа – Голодомор.

Напомним, что ранее РПЦ поздравила Зеленского с победой на выборах.

Также мы писали, что в РПЦ призвали Онуфрия договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры.

До этого митрополит РПЦ объяснил потребность в элитных авто.