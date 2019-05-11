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Тим, хто захоплюється Сталіним: РПЦ рознесла "заслуги" вождя СРСР

STYLERЖиття    11.05.2019 - 17:45
Тим, хто захоплюється Сталіним: РПЦ рознесла "заслуги" вождя СРСР
РПЦ про 9 травня - в Росії церква виступила проти Сталіна (колаж РБК-Україна)

У Росії церква виступила проти Сталіна

РПЦ висловилася про заслуги Сталіна і його причетності до перемоги над фашизмом. У Російській Православній Церкві заявили, що це перемога народу, а не вождя. Про це заявив в ефірі російського телебачення глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон.

Ті, хто захоплюються Йосипом Сталіним, а таких, згідно з опитуваннями, половина жителів Росії, очевидно, забули про десятки тисяч жертв сталінських репресій, вважають у Російській православній церкві.

"Зовсім недалеко від Москви є Бутовський полігон, куди потрібно з'їздити тим, хто захоплюється Сталіним, хто схиляється перед його фігурою, і подивитися, до яких наслідків привела його політика", – заявив Іларіон.

Тим, хто захоплюється Сталіним: РПЦ рознесла &quot;заслуги&quot; вождя СРСР

РПЦ про 9 травня - в Росії церква виступила проти Сталіна (фото: Harry Engels/Getty Images)

Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон назвав неоднозначною особисту роль Сталіна в Другій світовій війні, нагадавши про репресії офіцерського складу Робітничо-селянської Червоної армії в 1930-их роках, що її сильно послабило.

"Тому говорити про те, що перемога Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні – це заслуга Сталіна, ніяк не можна. Я думаю, що це заслуга всього народу, яка була приписана Сталіну через культ особистості", – додав Іларіон.

Згідно з українським законодавством, в Україні заборонена комуністична ідеологія, а сам Йосип Сталін визнаний відповідальним за геноцид українського народу – Голодомор.

Нагадаємо, що раніше РПЦ привітала Зеленського з перемогою на виборах.

Також ми писали, що у РПЦ закликали Онуфрія домовлятися з Зеленським про призначення Бойка міністром культури.

До цього митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто.

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