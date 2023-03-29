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"Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон". Притула висміяв Ані Лорак за її "допомогу ЗСУ"

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Середа 29 березня 2023 12:07
"Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон". Притула висміяв Ані Лорак за її "допомогу ЗСУ" Сергій Притула висміяв зірок-зрадниць (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Росії почали відміняти концерти української співачки-зрадниці Ані Лорак. Все через чутки про те, що співачка відправляє частину коштів з виступів на допомогу Збройним Силам України. Сама Кароліна навіть була змушена виправдовуватися і заявляти, що вона ніколи не буде допомагати українцям, яких вбиває Росія.

Ця ситуація неабияк повеселила соцмережі. Блогери почали жартома дякувати співачці за "допомогу ЗСУ".

"Хотів би подякувати співачці Ані Лорак за допомогу ЗСУ. Вже три пікапа на її пожертвування закупили. П'ять тепловізорів і десять дронів, з яких можна скидати гранати та ВОГи. Наразі домовилися про купівлю дронів-камікадзе. Чекаємо від Ані грошового переказу криптовалютою. Добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподіваюся, про це не дізнаються у ФСБ, не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає у Росії, а гроші нам переказує", - написав популярний блогер Антон Ходза в Facebook.

У коментарях до цього посту шоумен і волонтер Сергій Притула, який особисто знає багатьох зірок, що зрадили Україну, “подякував” ще одній запроданці - Таїсії Повалій. А Ані Лорак звинуватив у дешевому піарі. Свій пост Притула написав російською. Вийшло дуже смішно!

"Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте придбати дрончики-камікадзе, Тая Повалій тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно йо…нули по севастопольській бухті! І знаєте що? Не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки! А Лорак лише піариться!" - написав Притула.

&quot;Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон&quot;. Притула висміяв Ані Лорак за її &quot;допомогу ЗСУ&quot;Скріншот коментаря

Цікаво, що в коментарях дехто сприйняв пости Ходзи і Притули за чисту монету. Однак приємно, що це роблять самі росіяни.

Саме завдяки таким жартівливим постам у РФ відміняють концерти співачок-українофобок і їм додається всіляких проблем. І це не може не тішити.

Нагадаємо, раніше в лютому Ані Лорак знову звернулася до підписників, похвалилася своєю добротою та заявила, що прощає всіх недоброзичливців.

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Ані Лорак Сергій Притула