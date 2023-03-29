"Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон". Притула висміяв Ані Лорак за її "допомогу ЗСУ"

У Росії почали відміняти концерти української співачки-зрадниці Ані Лорак. Все через чутки про те, що співачка відправляє частину коштів з виступів на допомогу Збройним Силам України. Сама Кароліна навіть була змушена виправдовуватися і заявляти, що вона ніколи не буде допомагати українцям, яких вбиває Росія .

"Хотів би подякувати співачці Ані Лорак за допомогу ЗСУ. Вже три пікапа на її пожертвування закупили. П'ять тепловізорів і десять дронів, з яких можна скидати гранати та ВОГи. Наразі домовилися про купівлю дронів-камікадзе. Чекаємо від Ані грошового переказу криптовалютою. Добрі справи люблять тишу, але вона вже стільки зробила для перемоги, що мовчати далі немає сенсу. Сподіваюся, про це не дізнаються у ФСБ, не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає у Росії, а гроші нам переказує", - написав популярний блогер Антон Ходза в Facebook.

У коментарях до цього посту шоумен і волонтер Сергій Притула, який особисто знає багатьох зірок, що зрадили Україну, “подякував” ще одній запроданці - Таїсії Повалій. А Ані Лорак звинуватив у дешевому піарі. Свій пост Притула написав російською. Вийшло дуже смішно!

"Поки ви з Кароліною тільки обіцяєте придбати дрончики-камікадзе, Тая Повалій тихенько сплатила морський дрон, яким нещодавно йо…нули по севастопольській бухті! І знаєте що? Не бігала всюди, не хвалилася. Хороші справи роблять мовчки! А Лорак лише піариться!" - написав Притула.

Скріншот коментаря

Цікаво, що в коментарях дехто сприйняв пости Ходзи і Притули за чисту монету. Однак приємно, що це роблять самі росіяни.

Саме завдяки таким жартівливим постам у РФ відміняють концерти співачок-українофобок і їм додається всіляких проблем. І це не може не тішити.