Таро-гороскоп на 27 червня: Стрільців ощасливить диво, а Раки розкриють величезний секрет

На четвер, 27 червня, карти Таро обіцяють Ракам цікаві відкриття, а Стрільці зможуть забути про все погане. Втім, пощастить не всім.

Що цей день принесе кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Королева Жезлів". Ви можете багато дати людям, проте навряд чи у вас вдасться досягти бажаного, якщо постійно відволікатиметеся на чужі проблеми. Якоїсь миті варто побути егоїстом.

Телець

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". Якщо у вашому житті замало гармонії, це призведе до проблем. Швидше за все, у четвер ви почнете розуміти, що настав час все змінити, поки не стало пізно.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Сімка Жезлів". Цього дня на вас давитимуть обставини та люди, які спробують змусити вас "прогнутися". Без конфліктів не обійдеться, відстоюйте свої інтереси.

Рак

Ваша карта на 27 червня - "Паж Мечів". Інтуїція допоможе вам розкрити величезний секрет. Але ви не здогадуєтеся, які сюрпризи готує для вас цей день.

Лев

Вам випала карта "Помірність". І її назва буквально визначає те, як ви маєте провести четвер. Не піддавайтеся спокусам і постарайтеся не припуститися помилки.

Діва

Ваша карта на 27 червня - "П'ятірка Кубків". Будьте готові до непростого рішення, яке вам потрібно ухвалити в цей день. Не бійтеся, ви зможете з усім упоратися.

Терези

Вам випала карта "Імператор". Не втрачайте мотивацію, ви вже незабаром отримаєте відповіді на всі свої запитання. І вони вас приємно здивують.

Скорпіон

Вам випала карта "Паж Жезлів". На вас чекає хороша новина. Однак разом з нею ви отримаєте і життєвий урок, який потрібно засвоїти.

Стрілець

Вам випала карта "Сонце". День буде наповнено щастям та радістю. Успіх вирішив підкинути вам неймовірний шанс. Обов'язково скористайтеся ним, адже дива вас ощасливлять.

Козоріг

Ваша карта "Маг". Виявіть винахідливість і не розгубіться, якщо зіткнетеся з чимось непередбачуваним. Вам нічого не загрожує, проте ви ризикуєте постраждати через свою ж паніку.

Водолій

Вам випала карта "Самітник". Ви потребуєте підтримки, проте чомусь боїтеся в цьому зізнатися. Попросіть допомоги, друзі не залишать вас у біді.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Закохані". Відновити зв'язок з другою половинкою допоможе, як дивно це б не звучало, дистанція. Дозвольте собі займатися улюбленими справами та не "поглинайте" партнера своєю турботою.