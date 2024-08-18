Таро-гороскоп на 19 серпня: Близнюків наздоженуть невдачі, а Стрільці знайдуть привід для радості

У понеділок, 19 серпня, Близнюкам варто не боятися труднощів, їх можуть наздогнати невдачі. А ось Стрільцям пощастить, у них буде веселий день.

Що Таро-гороскоп обіцяє кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала перегорнута карта "Місяць". Подолайте свої страхи та не дозволяйте тривожним думкам все зіпсувати. Ви на правильному шляху, відкиньте побоювання.

Телець

Ваша карта на 19 серпня "Двійка Жезлів". Будуйте плани та не думайте про те, що ви не зможете досягти успіху. День буде вдалим, налаштовуйтесь на грандіозні звершення.

Близнюки

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". На вашому шляху з'являться перешкоди, але вам не варто зупинятися. Навіть якщо хтось вас "гальмуватиме", не піддавайтеся провокаціям.

Рак

Ваша карта на понеділок - "Дев'ятка Жезлів". Дозвольте собі втекти від усіх. Не примушуйте себе робити те, що вам не подобається. Влаштуйте спонтанний вихідний та проведіть час з близькими.

Лев

Вам випала карта "Десятка Кубків". Настав час змінити становище і зайнятися по-справжньому цікавими справами. Вам варто задуматися про своє особисте життя, не відштовхуйте тих, хто хоче подарувати вам щастя.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Суд". Вам варто зняти рожеві окуляри. Навколо вас плетуть інтриги, це заважає правильно оцінювати ситуацію.

Терези

Ваша карта на понеділок - "Король Жезлів". У цей день вам доведеться діяти наосліп, це може призвести до помилок. Однак вони неминучі, тому постарайтеся це прийняти.

Скорпіон

Ваша карта на 19 серпня - "Туз Кубків". Думайте лише про себе, не дозволяйте оточуючим користуватися вашою добротою. Це непросто, проте вам потрібно поставити себе на перше місце.

Стрілець

Вам випала карта "Королева Мечів". На вас чекає день веселощів і радості, великої та маленької. Окрім цього, ви зможете знайти нових друзів.

Козоріг

Ваша картка на понеділок - "Закохані". Не дозволяйте романтичним стосункам поглинути вас повністю. В усьому важливий баланс, приділяйте час усім сферам свого життя.

Водолій

Вам випала карта "Дев'ятка Пентаклів". Ви зможете багато про що дізнатися, проте не вся інформація вам сподобається. Зробіть правильні висновки та складіть новий план.

Риби

Ваша карта на 19 серпня - "Четвірка Пентаклів". Виявіть обережність, не варто довіряти малознайомим особам. Прислухайтеся до порад тих, хто завжди поруч з вами.