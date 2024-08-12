Таро-гороскоп на 13 серпня: у Скорпіонів почнеться нове життя, а Тельці розправлять крила

У вівторок, 13 серпня, Овни можуть засмутитися, Ракам варто відмовитись від імпульсивних покупок. А Скорпіонам та Тельцям дуже пощастить.

Що цей день принесе кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Вежа". Щось піде не за планом. Не варто засмучуватися, якщо не зможете дотримуватися графіка, проблеми будуть незначними та ви легко з ними впораєтеся.

Телець

Ваша карта на 13 серпня - "Сонце". Настав час розправити крила. У вівторок ви зможете знайти правильне рішення та з легкістю подолати всі перепони.

Близнюки

Вам випала карта "Зірка". Цього дня доля піднесе вам дуже важливий урок. Боятися не варто, вам не доведеться робити висновки на основі помилок, ви багато чого усвідомите.

Рак

Ваша карта на вівторок - "Дурень". Відмовтеся від витрат, постарайтеся заощаджувати. Покупки можуть виявитися невдалими, що принесе вам чимало клопоту. Тричі подумайте, перш ніж розлучатися зі своїми грошима.

Лев

Вам випала карта "Маг". Ви отримаєте нагоду для радості. Будьте кмітливими та не бійтеся гнучких рішень. У стосунках з близькими ви зможете знайти компроміс та згладити усі конфлікти.

Діва

Ваша карта на 13 серпня - "Повішений". Поруч з вами можуть опинитися люди, яким знадобиться ваша допомога. Однак це не тільки дасть вам можливість зробити добру справу, а ще й навчить чомусь важливому.

Терези

Вам випала мапа "Імператор". День буде непростим. Вам доведеться зіткнутися з несправедливістю. Однак, не варто мовчати, ви зможете поборотися за своє щастя.

Скорпіон

Вам випала карта "Ієрофант". Доля готує для вас щось особливе. Незабаром ви дізнаєтеся, які зміни увірвуться у ваше життя. І у вівторок у вас з'являться перші припущення.

Стрілець

Ваша карта на вівторок - "Місяць". Не вірте в те, що вам будуть говорити. У деяких ситуаціях варто довіряти лише фактам та діям. Виявіть обережність, вас спробують обдурити.

Козоріг

Вам випала карта "Суд". Цього дня хтось кине вам виклик. Ви зможете відмовитися, проте буде краще, якщо ви вирішите і перевірите свою удачу.

Водолій

Ваша карта на 13 серпня - "П'ятірка Жезлів". Займіться творчістю та думайте лише про хороше. Подумайте про своє особисте життя. Якщо ви чимось незадоволені - настав час щось змінити.

Риби

Вам випала карта "Правосуддя". Не бійтеся складних рішень. Ви не помилитеся, якщо слухатимете не лише серце, а ще й холодний розум.