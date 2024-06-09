Таро-гороскоп на 10 червня: на Терезів чекають скандали, а Козероги почнуть нове життя

На що чекати від понеділка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта"Дев'ятка Жезлів". І це означає, що вам варто навести лад у своєму житті. Залишіть у минулому погане, ставте нові цілі, і не забувайте про те, що по-справжньому важливо.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Сімка Мечів". Можливо, доведеться боротися із несправедливістю. Ви зможете здолати ворогів і всі непередбачувані проблеми, проте доведеться докласти зусиль.

Близнюки

Ваша карта на 10 червня - "Король Жезлів". Ви зможете злетіти на вершину та насолодитися успіхом. Однак будьте обережні, заздрісники можуть спробувати все зіпсувати.

Рак

Вам випала карта "П'ятірка Кубків". Швидше за все, ви можете розчаруватися та зрозуміти, що не всім вашим мріям судилося здійснитися. Однак це не повинно вас зупиняти, ви ще зможете досягти бажаного.

Лев

Вам випала карта "Жриця". У понеділок у вас буде шанс закласти надійний фундамент нового проекту. Однак не звалюйте все на свої плечі, відповідальність краще поділити з тими, кому ви довіряєте.

Діва

Ваша карта на 10 червня - "Лицар Жезлів". Не поспішайте з висновками та будьте готові до того, що світ не завжди буде таким, яким ви його уявляєте. Випадки дійсно не випадкові, і всі вони дуже важливі, навіть якщо й руйнують ваші плани.

Терези

Вам випала карта "Повішений". Не варто проектувати всі свої бажання та цілі на друзів та близьких. Якщо ви вимагатимете від них занадто багато, незабаром можливі серйозні скандали.

Скорпіон

Вам випала карта "Трійка Кубків". Цей день можна присвятити вечіркам чи побаченню. Не засиджуйтеся вдома та спілкуйтеся з людьми, це принесе вам лише радість та інші приємні емоції.

Стрілець

Ваша карта на понеділок - "Світ". Розширюйте свій кругозір і не обмежуйтесь малим. Будьте незалежними та не перекладайте на інших відповідальність за вашу долю.

Козоріг

Вам випала карта "Імператор". Швидше за все, 10 червня ви зрозумієте, що вже дуже близько підійшли до нового розділу свого життя. Рішучість та мудрість допоможуть вам не помилитися, все вийде.

Водолій

Вам випала карта "Королева Кубків". В особистому житті можливі неприємності. Але якщо ви будете терплячими та навчитеся шукати компроміси, буря швидко вщухне.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Королева Жезлів". Прислухайтеся до своїх думок. Можливо, ви у чомусь сильно сумніваєтеся. Інтуїція допоможе знайти правильну відповідь.