Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника третьего эфира
За дальнейшее участие в грандиозном проекте Танцы со звездами 2021 сегодня, 19 сентября, будут бороться тринадцать пар, одной из которых не повезет. Кто главный претендент на вылет - читайте ниже в нашем материале.
Рейтинг звезд-участников шоу "на вылет" появился на одном из букмекерских сайтов.
По их прогнозу, меньше всего шансов продолжить участие в дальнейших выпусках у Олега Михайлюты, Фагота из ТНМК. Второй претендент на вылет - каратист Станислав Горуна, а третье место делят между собой KAZKA Александра Зарицкая и стриптизер Алексей Суровцев.
Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу Танцы со звездами 2021 выглядят так:
- Александра Машлятина
- MELOVIN 15.00
Кто покинул шоу после второго эфира
Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.
А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула шоу. Вместо нее на паркете танцует еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина.
На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Певица Lida Lee и Алексей Базела
- Евгения Власова и Максим Леонов
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Джамала и Антон Нестеренко
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- Юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон
- Фагот и Екатерина Тришина
- MELOVIN и Елизавета Русина
- Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова
Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).
Ранее мы писали, что участник-стриптизер "Танцев со звездами" откровенно высказался о своем провальном выступлении. Хотя красавчик и обещал стараться во втором эфире, он также получил минимум от судей - всего 8 баллов.