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Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника третьего эфира

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Воскресенье 19 сентября 2021 11:48
Танцы со звездами 2021: названо имя главного неудачника третьего эфира Фото: Танцы со звездами 2021 (instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

За дальнейшее участие в грандиозном проекте Танцы со звездами 2021 сегодня, 19 сентября, будут бороться тринадцать пар, одной из которых не повезет. Кто главный претендент на вылет - читайте ниже в нашем материале.

Рейтинг звезд-участников шоу "на вылет" появился на одном из букмекерских сайтов.

По их прогнозу, меньше всего шансов продолжить участие в дальнейших выпусках у Олега Михайлюты, Фагота из ТНМК. Второй претендент на вылет - каратист Станислав Горуна, а третье место делят между собой KAZKA Александра Зарицкая и стриптизер Алексей Суровцев.

Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу Танцы со звездами 2021 выглядят так:

  • Александра Машлятина
  • MELOVIN 15.00

Кто покинул шоу после второго эфира

Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.

А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула шоу. Вместо нее на паркете танцует еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина.

На паркет 19 сентября выйдут такие звездные участники:

  1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
  2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  3. Певица Lida Lee и Алексей Базела
  4. Евгения Власова и Максим Леонов
  5. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  6. Джамала и Антон Нестеренко
  7. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  8. Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
  9. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
  10. Юмористка Александра Машлятина и Денис Самсон
  11. Фагот и Екатерина Тришина
  12. MELOVIN и Елизавета Русина
  13. Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова

Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).

Ранее мы писали, что участник-стриптизер "Танцев со звездами" откровенно высказался о своем провальном выступлении. Хотя красавчик и обещал стараться во втором эфире, он также получил минимум от судей - всего 8 баллов.

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Танцы со звездами
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