Таку страву з кабачків будуть їсти всі. Готуємо дієтичні запіканки з сиром
Вже скоро почнеться сезон кабачків, і якщо ви хочете приготувати щось особливе, але смачне та просте, спробуйте зробити міні-запіканки з сиром. Таку страву будуть їсти усі, адже вона ніжна та низькокалорійна.
Як приготувати кабачки, аби страва усім сподобалася, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".
Як запекти кабачки
"Порційні маленькі запіканки з кабачка з вершковим сиром у формі маффінів – смачний та корисний сніданок чи перекус. Страва низькокалорійна, а виходить дуже смачно та ніжно. Із зеленню, спеціями та іншими добавками можна експериментувати на свій смак", - пояснює автор рецепта.
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
- 1 кабачок
- 100 грамів вершкового сиру
- 3 курячих яйця
- 30 грамів крохмалю
- 100 грамів вершків 10% жирності
- зелень
- 1 часник
- сіль, прованські трави та перець - на смак.
Почнемо приготування. Ви можете замінити деякі інгредієнти. Якщо немає вершкового сиру - беріть моцарелу або фету, якщо ж немає кабачка - беріть цукіні.
Спочатку натріть на великій тертці кабачок (або ж цукіні). Віджимати масу не потрібно, туди ж додавайте подрібнені часник та зелень. В окремій мисці змішайте яйця з вершками та вершковим сиром, потім додавайте туди крохмаль, сіль та прованські трави.
Потім об'єднайте натерті кабачки з яєчно-вершковою сумішшю. Візьміть форми для кексів та викладайте туди масу.
Далі запікайте закуску у розігрітій до 180 градусів духовці. Страва буде готова приблизно за 35 хвилин. Потім дайте запіканкам охолонути й виймайте їх з форм. Кабачкова закуска буде смачною як гарячою, так і холодною.
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