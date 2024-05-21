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Таку страву з кабачків будуть їсти всі. Готуємо дієтичні запіканки з сиром

Вівторок 21 травня 2024 15:03
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Таку страву з кабачків будуть їсти всі. Готуємо дієтичні запіканки з сиром Що приготувати з кабачків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро почнеться сезон кабачків, і якщо ви хочете приготувати щось особливе, але смачне та просте, спробуйте зробити міні-запіканки з сиром. Таку страву будуть їсти усі, адже вона ніжна та низькокалорійна.

Як приготувати кабачки, аби страва усім сподобалася, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".

Як запекти кабачки

"Порційні маленькі запіканки з кабачка з вершковим сиром у формі маффінів – смачний та корисний сніданок чи перекус. Страва низькокалорійна, а виходить дуже смачно та ніжно. Із зеленню, спеціями та іншими добавками можна експериментувати на свій смак", - пояснює автор рецепта.

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

  • 1 кабачок
  • 100 грамів вершкового сиру
  • 3 курячих яйця
  • 30 грамів крохмалю
  • 100 грамів вершків 10% жирності
  • зелень
  • 1 часник
  • сіль, прованські трави та перець - на смак.

Почнемо приготування. Ви можете замінити деякі інгредієнти. Якщо немає вершкового сиру - беріть моцарелу або фету, якщо ж немає кабачка - беріть цукіні.

Спочатку натріть на великій тертці кабачок (або ж цукіні). Віджимати масу не потрібно, туди ж додавайте подрібнені часник та зелень. В окремій мисці змішайте яйця з вершками та вершковим сиром, потім додавайте туди крохмаль, сіль та прованські трави.

Потім об'єднайте натерті кабачки з яєчно-вершковою сумішшю. Візьміть форми для кексів та викладайте туди масу.

Далі запікайте закуску у розігрітій до 180 градусів духовці. Страва буде готова приблизно за 35 хвилин. Потім дайте запіканкам охолонути й виймайте їх з форм. Кабачкова закуска буде смачною як гарячою, так і холодною.

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