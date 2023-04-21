Такі заняття спортом не принесуть вам жодної користі: дивіться перелік

Спорт і фізична активність загалом є дуже важливими для підтримки здоров'я та загального самопочуття людини. Однак іноді в гонитві за ідеальною фігурою люди забувають про правила занять спортом, які допоможуть уникнути неприємних наслідків.

Як тренуваннями не нашкодити собі, розповіли на сайті Eat This Not That.

Не робите розтяжку

Багато тренерів радять робити коротку розтяжку після тренування. Вона допомагає покращити гнучкість, запобігти травмам і підвищити фізичну працездатність. А ще наступного дня після тренування ваші м'язи не болітимуть.

До речі, те саме стосується й розминки перед тренуванням. Вона повинна тривати не менше 10 хвилин і розігрівати всі суглоби та м'язи тіла.

Не враховуєте своїх сил

Під час тренувань важливо прислухатися до себе та відчувати свої сили. Якщо ви розумієте, що ще один підхід певної вправи зробити не зможете, тоді не варто братися, інакше ризикуєте отримати травму.

Заняття розтяжкою після тренування допоможуть уникнути болю в м'язах наступного дня (фото: Freepik)

Не включаєте всі групи м'язів

Тренування можуть бути спрямовані на окремі групи м'язів або на все тіло. Якщо ви надаєте перевагу розподіляти групи м'язів, тоді враховуйте, що "вмикаєте" всі з них. Рівномірне навантаження є важливим, оскільки надання пріоритету певним групам може створити м'язовий дисбаланс і підвищити ризик травм.

Не тренуйтеся через біль

Біль під час тренування - це ознака того, що в організмі щось не так. У цей момент варто припинити активність або зменшити навантаження. Але в жодному разі не можна терпіти, адже це може сильно травмувати вас.

Намагайтеся займатися різними видами спорту для підвищення ефективності (фото: Freepik)

Не робіть лише кардіо

Кардіотренування є хорошим навантаженнями для серцево-судинної системи, але не варто будувати свою фізичну активність лише навколо них. Забуваючи про силові тренування, ризикуєте тим, що інші м'язи просто втратять тонус.

Не змінюєте вправи

Певний час ваша тренувальна програма складатиметься з одних і тих самих вправ. Але з часом ваш організм до них звикне, і ви не побачите жодного результату. Тому намагайтеся кожного заняття робити щось нове, а кожних три місяці - змінювати програму тренувань.