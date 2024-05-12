"Такі сумні історії теж мають звучати": українська акторка вперше розповіла про загибель мами

12 травня в Україні відзначають День матері. Однак, на жаль, не всі зможуть обійняти своїх найрідніших у цей день. Когось розділила війна, когось - життя і смерть.

"У жодному інтерв’ю я ще цього не говорила. Моя мама загинула, коли мені було сім. І хоч День матері - свято, вважаю, що такі сумні історії теж мають звучати", - говорить дівчина.

Поліна Фролова з мамою (фото надане акторкою)

Одне з найголовнішого, що зробила мама акторки, окрім того, що дала життя, - обрала для Полі творчий шлях.

"Саме вона повела мене в два рочки і вісім місяців у вокальну студію. Оскільки я змалечку співала на стільці, і вона бачила мій творчий потенціал. Коли прийшли в ту студію, то мене спочатку не хотіли брати, бо там всі дітки були від трьох років. А матуся сказала: "Ні-ні, ви послухайте! Проведіть творчий конкурс". Це була шоу-група, де потрібен був не лише вокал, а й артистичні дані. Мама наполягла, щоб мене взяли. А потім викладачка цієї вокальної студії побачила мій перформанс на стільці та сказала, що в мене справді є талант", - пригадує Фролова.

Поліна Фролова (фото: Новий канал)

Згодом Поліна відчула, що хоче не просто співати, а й грати на сцені. Тож перейшла в театральну студію, де могла показувати і акторські дані, і співати в мюзиклах.

"Я до сьогодні дуже-дуже вдячна мамі, що вона обрала для мене творчий шлях і всіляко підтримувала та старалася у мої три-сім років. І навіть зараз, коли в мене опускаються руки чи я чую критику в свій бік, то згадую маму. Знаю, що вона в мене вірила і вірить! Тому продовжую цей шлях з думкою про неї. Відчуваю, що вона завжди зі мною. І ніколи не говорю про неї в минулому часі", - зворушливо зізнається акторка.

Поліна Фролова (фото: Новий канал)

Дівчина закликає усіх не забувати про батьків і намагатися щодня приділити їм час, поки є така можливість.

Поліна Фролова з батьком (фото: instagram.com/polinaa_frolova)

"Хочу сказати всім - наші батьки не вічні. Ми не знаємо, коли настане той надсумний момент. Тому закликаю всіх бачитися, зустрічатися, дослухатися, дзвонити, приїжджати й цінувати момент, проведений поруч із мамою. Це та людина, яку ніхто ніколи в житті не замінить! І хоч як би складалися стосунки в сім'ї, завжди треба пам'ятати, що вона у вас одна. І любити її треба всім серцем і попри все. Мама - це святе!" - підсумовує Поліна.