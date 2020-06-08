Сын принца Гарри и Меган Маркл удивил неожиданной выходкой

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Арчи удивляет родителей новыми словами

Меган Маркл и принц Гарри отказались от обязанностей и переехали подальше от королевской семьи. Супружеская пара надеялась получить спокойную жизнь, однако внимания прессы по сей день избежать не удается.

Даже в близком круге друзей и знакомых семьи Сассекских есть тот, кто под маской инсайдера делится моментами из их личной жизни. Эти моменты связаны с воспитанием их сына Арчи, с атмосферой и обстановкой в семье. Подробности информирует издание Us Weekly.

Оказывается, сын Меган и Гарри в последнее время начал немного говорить. "Он уже научился произносить несколько слов, вроде "папа", "мама", "книга" и "собака". Кроме того, он очень любит играть в прятки и строить что-то из кубиков", - прокомментировал источник.

Также отмечается, что Арчи очень любит своего отца и хочет проводить с ним как можно больше времени. Это заметно по жестам малыша и по его мимике, когда он видит рядом Гарри.

"Как только Гарри заходит в комнату, Арчи приходит в восторг и сразу же начинает тянуть к нему ручки. Вообще он очень общительный малый. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей", - добавил инсайдер.

Напомним, что Кейт Миддлтон шокировала принца Гарри и Меган Маркл своим поведением.

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Автор: Дарья Русина