Священники развенчали популярные мифы о вакцинации: церковь не против

После начала пандемии и кампании по вакцинации от коронавируса начали распространяться различные фейки о том, что болезнь – "от нечистого", а вакцинация – чипирование населения. Однако священники рассказали, что на самом деле думают в церкви по поводу вакцинации от коронавируса.

Православная церковь Украины

"Свою точку зрения по поводу прививок наша церковь озвучила еще в начале пандемии и четко отметила, что в ПЦУ нет возражений против вакцинации. Прививки не противоречат ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры. Одновременно с этим церковь не будет заставлять каждого делать вакцинацию. Процедура должна быть добровольной и осознанной. Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться исключительно на профессиональные рекомендации медиков и индивидуальные показатели здоровья", - объяснил отец Михаил Омельян, священник ПЦУ.

Он добавил, что уже получил две дозы вакцины Pfizer и сознательно пошел на такой шаг, чтобы общаться с верующими без ограничений.

Украинская православная церковь (Московского патриархата)

Как отметил спикер УПЦ МП, отец Михаил Данилевич, вопрос вакцинации не является религиозным, а сугубо медицинским. Поэтому в церкви нет никаких предостережений по этому поводу. Важно, чтобы вакцины были качественные и действенные.

"Эти сыворотки пока "молодые", и мы до сих пор не можем знать, как они повлияют на наше здоровье. Надо, чтобы процесс вакцинации был добровольным и не нарушал права человека", - объяснил Данилевич.

Он признался, что еще не вакцинировался от коронавируса и считает, что людям нужно предоставить максимальную информацию о вакцине, чтобы не было додумываний и страхов.

"Христианская община настороженно относится к любым средствам контроля над человеком, объясняется словами из Священного Писания, где говорится о том, что в конце мира будут ставить на правую руку и на лоб печать антихриста. Не сказано, что это будет за печать, и из чего она будет состоять. Речь идет лишь о самом факте. И поэтому любые вещи, которые хотя бы бегло напоминают об этом, абсолютно оправданно вызывают у христиан настороженность. С другой стороны - некоторые взгляды являются все-таки преувеличены и радикализован", - сказал Данилевич.

Он подчеркнул, что ранее люди вакцинировались от оспы и кори, так почему бы и не вакцинироваться от коронавируса.

Греко-католическая церковь

Глава пресс-бюро Киевской епархии УГКЦ, отце Андрей Боднарук напомнил, что одними из первых вакцинировались Папа Франциск и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Они своим примером показали позицию относительно вакцины. Церковь не имеет предвзятости по отношению к вакцинации, но подчеркивает – решение должно быть добровольным.

"Если кто-то считает, что вакцина - это некий сатанинский замысел, то это неправильно. Нечистый действует таким образом, чтобы заставить людей жить в страхе. В то время, как Бог действует иначе - он побуждает нас к действиям. Действием в этом случае является именно коллективная иммунизация. Помните, что от наших действий зависит жизнь и здоровье других людей. Будем ответственными и сознательными!" – подчеркнул отец Андрей Боднарук.

Римско-католическая церковь

Викарный священник костела Святого Николая в Киеве, отец Богдан Савицкий считает, что к здоровью нужно мудро и благоразумно относиться, по примеру Папы Римского. Но признал, что вакцинация не является однозначной панацеей от коронавируса. Это может значительно снизить риск тяжелого течения болезни, помогает переболеть без осложнений.

"Надо также помнить, что вакцинация нужна не только для собственной безопасности, но и для безопасности окружающих. И сегодня выбирать прививки - значит быть ответственным перед своими родными, близкими, перед коллегами и обществом в целом. Но я, например, не считаю целесообразным призвать к вакцинации во время священных литургий. Ведь это время прежде всего для молитвы, для Бога. Господь недаром каждого из нас наделил свободой и разумом, чтобы мы были свободны в своем выборе и решали, вакцинироваться или нет", - отметил отец Богдан Савицкий.

Он добавил, что к версии о чипировании относится очень скептически, так сыворотка от коронавируса – такая же сыворотка, как и против других болезней. И разумный человек не будет вверить в такие пагубные мысли.

Как отметил Богдан Савицкий, он сам уже вакцинировался и считает это одним из самых мудрейших решений в жизни.