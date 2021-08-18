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Папа Римский призвал людей вакцинироваться от COVID

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Ватикан, Среда 18 августа 2021 10:15
Папа Римский призвал людей вакцинироваться от COVID Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Папа Римский Франциск обратился к людям с призывом сделать прививки от коронавируса "на благо всех". Он заявил, что вакцинация сможет положить конец пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Благодаря Божьей благодати и труда многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать сообща",- сказал Франциск.

Сам Папа Римский привился от коронавируса в марте текущего года, утверждая, что данное решение он принял из-за "этического обязательства".

По его словам, вакцинация - это "простой, но основательный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о самых уязвимых".

"Я молюсь, чтобы каждый внес свой маленький вклад, сделал собственный маленький жест любви", - добавил Франциск.

Напомним, недавно Папа Римский поддержал молитву земляков за больных COVID-19, он благословил аргентинцев, которые начали ежедневную молитву на Розарии.

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Вакцина Коронавирус Папа римский
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