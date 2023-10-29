"Світ сумуватиме за тобою". Як "Друзі" реагують на смерть Меттью Перрі
Сьогодні вночі зупинилося серце зірки "Друзів" Меттью Перрі. Його колеги по серіалу не стали мовчати і публічно прокоментували смерть актора.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало реакцію відомих акторів на цю жахливу новину.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Сельми Блер, Меггі Вілер, Пэйджет Брюстер, Friends, сторінка Морган Фейрчайлд у соцмережі X.
Сельма Блер (Венді)
"Мій старший друг. Всі ми любили Меттью Перрі, і я особливо. Кожен день. Я любила його дуже. І він мене. І я зламалася. Розбите серце. Солодких снів, Метті. Солодких снів".
Меттью Перрі і Сельма Блер (фото: instagram.com/selmablair)
Меггі Вілер (Дженіс)
"Яка втрата. Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, житиме. Я відчуваю себе дуже благословенною кожним творчим моментом, який ми розділили".
Меттью Перрі з Меггі Вілер (фото: кадр з серіалу "Друзі" )
Пейджет Брюстер (Кеті)
"Він був добрий до мене у "Друзях", і щоразу, коли я бачила його через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина, щоб допомогти. Хоча він не заспокоїться... Він і так занадто зайнятий, змушуючи всіх там сміятися".
Меттью Перрі і Пейджет Брюстер (фото: кадр з серіалу "Друзі")
Морган Фейрчайлд (мама Чендлера Бінга)
"Я вбита горем через передчасну смерть мого "сина", Меттью Перрі. Втрата такої людини, блискучого молодого актора - це шок. Я надсилаю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові, Джону Беннетту Перрі, з яким я працювала над "Дорогою Фламінго" і "Фелкон Хрестом". #RIPМеттью".
Меттью Перрі з Морган Фейрчайлд (фото: кадр з серіалу "Друзі" )
Офіційний акаунт "Друзів"
Ми спустошені, дізнавшись про смерть Метью Перрі. Він був справжнім подарунком для всіх нас. Наше серце звернене до його сім'ї, близьких і всіх його шанувальників.
Актори серіалу "Друзі" (фото: кадр з ситкому)
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