Супербоул 2024. Дивіться вражаючі відео виступу Ашера та Аліші Кіз

Які зірки виступали на Супербоулі 2024

Зазвичай в перерві події на сцені виступають зірки. Цього року хедлайнерами були Ашер, Аліша Кіз та Лудакріз.

Одягнений в повністю біле та оточений енергійними танцюристами, Ашер виступив на сцені стадіону Allegiant у Лас-Вегасі, розпочавши виступ піснею "Caught Up". Це стало початком динамічного шоу, в якому використовувались як танцювальні вміння Ашера, так і його обширна дискографія.

Перед самим виступом на перерві Супербоула, Ашер визнав, що вмістити 30 років у 13 хвилин було "непросто", але артист вражаюче впорався з цим завданням. Він здійснив вражаючу подорож через свої найвідоміші хіти.

Деякі пісні виконувалися в повному обсязі з куплетами та приспівами, інші лише на кілька секунд. Під час фрагменту "Superstar" Ашер заспівав лише рядки "Spotlight/Big stage", якби наголошуючи на масштабі свого виступу на Суперкубку.

Аліша Кіз приєдналася до Ашера, виступаючи на яскраво-червоному фортепіано у такому ж яскраво-червоному вбранні, і запропонувала свій хіт "If I Ain't Got You". Після цього пара виконала дует "My Boo", подарувавши прихильникам емоційний момент і вивільнивши декілька обіймів.

Пізніше, виконуючи "Confessions Part II", "Burn" і "U Got It Bad", Ашер додав до свого образу одну рукавичку, ймовірно, вшановуючи Майкла Джексона. Гітаристка HER приєдналася до нього під час "U Got It Bad", вразивши аудиторію своїм чарівним соло.

usher and alicia keys performing ‘my boo’ at the halftime pic.twitter.com/QtfesJrKhb — vids that go hard (@vidsthatgohard) February 12, 2024

Тейлор Свіфт на Супербоулі 2024

Американська поп-виконавиця Тейлор Свіфт відвідала фінальний матч сезону Національної футбольної ліги та "подякувала" футболісту за хорошу гру. Її коханий грає за одну з команд. Зірка поцілувала бойфренда.

Тейлор Свіфт на Супербоулі 2024 (фото: instagram.com/nfl)