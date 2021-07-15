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Как строят метро на Виноградарь: появилось видео с высоты птичьего полета и на глубине 43 метра

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Киев, Четверг 15 июля 2021 15:44
Как строят метро на Виноградарь: появилось видео с высоты птичьего полета и на глубине 43 метра Коллаж РБК-Украина: строительство метро на Виноградарь в Киеве
Автор: Владимир Костырин

В Киеве строительство метро на Виноградарь идет полным ходом, и до конца 2021 года должны открыть новую станцию подземки "Мостицкая", а уже затем для пассажиров откроют и "Проспект Правды". Сейчас завершается возведение правого перегонного тоннеля, который соединит будущую станцию ​​"Мостицкая" и существующую конечную на линии - "Сырец".

Об этом рассказали в "Киевметрострое" на странице в Facebook.

Также появилось новое видео о ходе строительства, где уже проводится подготовка к забивке, заканчивается возведение первого тоннеля.

Отмечается, что туннелепроходческому комплексу "Галина" осталось преодолеть всего около 140 метров.

После этого ТПК демонтируют в демонтажном стволе возле станции "Сырец", перевезут и снова соберут на строительной площадке №214 для сооружения левого перегонного тоннеля.

Строители показали эксклюзивные кадры, что происходит в демонтажном стволе на глубине 43 метра, где недавно возобновилась подготовка к приему и демонтажу щита.

Видео: строительство метро на Виноградарь - подготовка к сбойке

Также сообщается, что на открытых участках ветки метро на Виноградарь ведутся работы по перекладке инженерных сетей: электричество, канализация, водопровод и прочее.

Кроме того, продолжается устройства "стены в грунте", разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы.

Видео: строительство метро на Виноградарь в июле 2021

Напомним, что согласно проекту новой подземки, всего запланировано строительство четырех станций от конечной "Сырец". Так, кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку продолжат станции "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко", а также будет электродепо.

Ранее мы рассказывали и показывали, как будет выглядеть новая станция метро "Мостицкая", которую обещают открыть до конца года.

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