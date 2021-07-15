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Як будують метро на Виноградар: з'явилося відео з висоти пташиного польоту і на глибині 43 метри

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Київ, Четвер 15 липня 2021 15:44
Як будують метро на Виноградар: з'явилося відео з висоти пташиного польоту і на глибині 43 метри Колаж РБК-Україна: будівництво метро на Виноградар в Києві
Автор: Володимир Костирін

У Києві будівництво метро на Виноградар йде повним ходом, і до кінця 2021 року повинні відкрити нову станцію підземки "Мостицька", а вже потім для пасажирів відкриють і "Проспект Правди". Наразі завершується зведення правого перегінного тунелю, який з'єднає майбутню станцію "Мостицька" та існуючу кінцеву на лінії - "Сирець".

Про це розповіли в "Київметробуді" на сторінці в Facebook.

Також з'явилося нове відео про хід будівництва, де вже проводиться підготовка до забивання, закінчується зведення першого тунелю.

Зазначається, що тунелепрохідницькому комплексу "Галина" залишилося подолати всього близько 140 метрів.

Після цього ТПК демонтують у демонтажному стволі біля станції "Сирець", перевезуть і знову зберуть на будівельному майданчику №214 для спорудження лівого перегінного тунелю.

Будівельники показали ексклюзивні кадри, що відбувається в демонтажному стволі на глибині 43 метри, де нещодавно відновилася підготовка до прийому і демонтажу щита.

Відео: будівництво метро на Виноградар - підготовка до збійки

Також повідомляється, що на відкритих ділянках гілки метро на Виноградар ведуться роботи з перекладання інженерних мереж: електрика, каналізація, водопровід тощо.

Крім того, триває влаштування "стіни в грунті", розробка котлованів та вивіз ґрунтів, інші супровідні будівельні роботи.

Відео: будівництво метро на Виноградар в липні 2021

Нагадаємо, що згідно з проектом нової підземки, всього заплановано будівництво чотирьох станцій від кінцевої"Сирець". Так, крім "Мостицької" та "Проспекту Правди" гілку продовжать станції "Виноградар" і "Вулиця Маршала Гречка", а також буде електродепо.

Раніше ми розповідали і показували, як виглядатиме нова станція метро "Мостицька", яку обіцяють відкрити до кінця року.

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