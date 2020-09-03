Стрелял в воздух: в Киеве мужчина с оружием ограбил подростка (видео)

В Киеве мужчина с пистолетом ограбил подростка (Фото: pixabay.com)

Преступник выстрелил в воздух на Оболонской набережной, а потом направил пистолет на подростка

В Киеве на Оболонской набережной мужчина напал на подростка на глазах у десятка свидетелей. Мужчина достал пистолет и начал стрелять в воздух, а потом направил оружие на 17-летнего парня.

Инцидент произошел на Оболонской набережной около 8 часов вечера. Мужчина угрожал подростку оружием и отобрал у него деньги.

"Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у несовершеннолетнего денежные средства. При этом указанный мужчина на глазах у многих свидетелей выстрелил в воздух. Опасаясь за свою жизнь, 17-летний пострадавший отдал ему 500 гривен, которые были при нем. После этого разбойник оставил место преступления", - рассказали детали в пресс-центре столичной прокуратуры.

Стоит отметить, что нападение произошло на глазах у толпы отдыхающих, которые в это время мирно отдыхали на пляже.

В Киеве вооруженный мужчина ограбил подростка на глазах у толпы

Отмечается, что преступника задержали и отправили под стражу. Им оказался 30-летний житель Кировоградской области, у которого уже ранее были проблемы с законом. Ему сообщили о подозрении по части 1 ст. 187 (Разбой). Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украинке Киевской области произошла перестрелка возле жилых домов.

А также мы рассказывали о том, что в Умани группа подростков напала на хасида прямо в супермаркете.