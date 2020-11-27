Страховка учителям от COVID-19: в Минобразования дали разъяснение

В Минобразования рассказали о страховке для учителей от COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

В МОН назвали выплаты, которые могут получить педагоги при заражении коронавирусом

В Украине практически ежедневно учителя заражаются коронавирусом. Однако рассчитывать на страховку от государства они не смогут и в случае заражения все, что получат педагоги – это пособие по временной утрате работоспособности.

Как объяснили в Министерстве образования и науки, COVID-19 не является профессиональным заболеванием педагогов и поэтому они не могут рассчитывать на дополнительное обязательное государственное страхование. Об этом говорится в письме ведомства в ответ на запрос директора одной из столичных школ Дмитрия Ламзи, которое он разместил на своей странице в Facebook.

"Если сравнивать с медиками, то к их трудовой функции относится обязанность работать с людьми, которые болеют COVID-19. Зато учителя и другие педагоги наоборот должны делать все для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми", - говорится в тексте письма.

Также в Министерстве образования и науки напомнили, что учителя имеют право на выплату пособия по временной утрате трудоспособности при заболевании коронавирусом. Такие выплаты осуществляются на основании листка нетрудоспособности, который выдает лечащий врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года.

А также рассказывали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, кто первым получит вакцины от COVID-19.