ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Медики, силовики и учителя: кто первым получит вакцину от COVID-19

Киев, Среда 11 ноября 2020 13:58
Медики, силовики и учителя: кто первым получит вакцину от COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После того, как мире появится эффективная вакцина от COVID-19, первыми в Украине ее получат медики, силовики и учителя. Затем начнут прививать пожилых украинцев.

Об этом в интервью "Українському радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в первую очередь вакцину получат профессиональные группы риска.

"… мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования кронавирусной болезнью - это люди старшего, преклонного возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, поскольку она входит в перечень стран, в отношении которых будет применен международный механизм, гарантирующий обеспечение вакциной.

На сегодня известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтической компании Pfizer. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает ее очень многообещающей, а также рассчитывает, что эффективная вакцина появится уже до конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь