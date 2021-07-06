"Стоять, як меблі": у мережі показали, на що в Києві розтринькали 15 млн (фото)
У Києві п'ять років тому встановили інформаційні табло для туристів. Як виявилося, вони виявилися не потрібні, а багато зараз навіть не працюють. Проте на їх придбання було витрачено 15 мільйонів гривень з міського бюджету.
На це звернув увагу блогер Олег Васильєв на своїй Facebook-сторінці.
Він нагадав, що інформаційні табло встановлювали в 2016-2017 роках, а зараз вони стоять в якості меблів.
"Черговий приклад марнотратства в Києві. Протягом 2016-17 років у столиці розмістили більше сотні інформаційних панелей для туристів. На закупівлі пішло 15 млн гривень. Можливо, хтось із гостей столиці скористався ними, але в основному ці стенди стоять, як меблі", - написав Васильєв у соцмережі.
Зараз більшість стендів не працюють, зазначив блогер.
"У грудні 2019 року на такому екрані на площі Перемоги транслювалися порно-ролики. Зараз більшість стендів не працюють, як, наприклад, біля Південного залізничного вокзалу", - резюмував він.
На інформаційні табло в Києві витратили 15 мільйонів гривень (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
У коментарях до фотографій українці відзначили, що на таких стендах можна показувати футбол.
- Можна б ті екрани, наприклад, оцей перепрограмувати для показу розкладу руху маршруток чи автобусу на А / п Бориспіль.
- Сьогодні такий туристичний стенд кожен турист має у своєму смартфоні...
- Тому, що на обслуговуванні та підтримці в робочому стані багато не заробиш. Така ж ситуація у Львові. До прикладу, минулого літа встановили декілька питних фонтанів, купа піару та розхвалювання. А по факту, вже в цьому році, вони не виконують своєї функції, брудні, розмальовані, в недопалках. Краще знести старе і знову розпиляти бюджет під час встановлення нового.
- Футбол можна на них показувати.
Нагадаємо, що київський чиновник на джипі заблокував трамвай і влаштував "розбірки".