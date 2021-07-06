"Стоять, як меблі": у мережі показали, на що в Києві розтринькали 15 млн (фото)

У Києві п'ять років тому встановили інформаційні табло для туристів. Як виявилося, вони виявилися не потрібні, а багато зараз навіть не працюють. Проте на їх придбання було витрачено 15 мільйонів гривень з міського бюджету.

На це звернув увагу блогер Олег Васильєв на своїй Facebook-сторінці.

Він нагадав, що інформаційні табло встановлювали в 2016-2017 роках, а зараз вони стоять в якості меблів.

"Черговий приклад марнотратства в Києві. Протягом 2016-17 років у столиці розмістили більше сотні інформаційних панелей для туристів. На закупівлі пішло 15 млн гривень. Можливо, хтось із гостей столиці скористався ними, але в основному ці стенди стоять, як меблі", - написав Васильєв у соцмережі.

Зараз більшість стендів не працюють, зазначив блогер.

"У грудні 2019 року на такому екрані на площі Перемоги транслювалися порно-ролики. Зараз більшість стендів не працюють, як, наприклад, біля Південного залізничного вокзалу", - резюмував він.

На інформаційні табло в Києві витратили 15 мільйонів гривень (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

У коментарях до фотографій українці відзначили, що на таких стендах можна показувати футбол.