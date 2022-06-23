Стоимость продуктового набора украинцев за границей: где питаться дешевле всего

Украинцы из-за полномасштабного вторжения России эвакуировались в страны Европы. И до войны было мнение, что продукты за границей дороже, чем в Украине. И хотя цены сейчас выросли везде - в Украине и в странах ЕС, кое-где стоимость продуктового набора намного ниже.

Сколько стоит базовый набор продуктов украинцев на одну неделю в разных странах, рассказали в материале " Эвакуация ".

Продукты в Украине

Цены на продукты в Украине начали стремительно повышаться с 24 февраля. Нарушены логистические цепочки, разрушены склады и предприятия и аналитики говорят, что цены увеличились за два месяца почти как за один мирный год.

Стоит отметить, что часть продуктов из Европы, которые попали на полки украинских супермаркетов, чаще бывают дешевле украинских аналогов.

Украинцы, которые поделились данными о ценах на продукты в Европе, отмечают, что сильно разницу не почувствовали. В некоторых странах это незаметно, если получать зарплату в той же стране, а не в Украине.

Продукты в Польше

Андриана выехала в Польшу 11 марта вместе с мамой и сестрой. Сейчас они живут во Вроцлаве, в доме бойфренда Андрианы. Статус переселенцев и PESEL не оформляли, так как планировали быстро вернуться домой.

Средняя продуктовая корзина тянет от 82 злотых (538 гривен) до 92 злотых (604 гривны). Хлеб - от 19 до 26 гривен, десяток яиц - 52 гривны, пачка масла - 33-46 гривен, килограмм куриного мяса - около 200 гривен.

"По субъективным ощущениям, даже до войны еда и техника у нас всегда были дешевле. Сделать маникюр здесь 300 злотых (а это где-то 1 900 грн), билет на трамвай – 1 евро. Более высокие цены на недвижимость, например, до начала полномасштабной войны аренда квартиры в месяц здесь была от 1600 злотых (10 500 грн). Но и зарплаты, если ты стараешься, тоже выше", – делится впечатлениями Андриана.

Продукты в Германии

Анна приехала в Германию из Одессы. Сейчас живет в городе Гера. Пока Анна сидит без работы - ее компания в Украине закрылась. Если придется остаться в Германии надолго, ей помогут найти работу на месте.

Хлеб в Германии стоит дороже, чем в Украине - до 61 гривны. Килограмм свинины потянет до 300 гривен, овощи и фрукты значительно дороже. Сумма за всю продуктовую корзину - от 33 до 47 евро (от 1000 до 1436 гривен).

На украинскую зарплату в Германии жить дороже, чем в Украине в мирное время, говорит Анна. Но она отмечает, что в целом Германия более организована во всех системах: государственных, транспортных.

В воскресенье магазины не работают, нужно закупаться заранее. Одежда в привычных магазинах дороже, но можно найти с доступными ценами другие магазины. Дороже музеи, выставки и транспорт.

Продукты во Франции

Ирина приехала в Париж из Запорожья и живет у двоюродной сестры. Удаленно работает на компанию в Украине. Говорит, что у нее усиленный рабочий ресурс благодаря спокойным нервам.

Искать работу во Франции не планирует, ей хватает украинской зарплаты и социальной помощи. Почасовая неквалифицированная работа без знания языка не покрывает расходы, поэтому она продолжает работать на Украину и учит язык.

Десяток яиц во Франции стоит в три раза дороже, чем в Украине. Бутылка растительного масла обойдется в 100 гривен, а килограмм яблок - в 90 гривен. В целом корзинка потянула почти 36 евро (1094 гривны).

Ирина рассказывает, что жизнь в Париже дорогая. Особенно транспорт. Украинцев спасает только то, что со статусом временного убежища действует полное страхование, куда входит льготный проезд на всех видах транспорта по Парижу и пригороду. А это около 19 евро.

Продукты украинским беженцам также дает Красный Крест. Цены в общем такие же, как и в Украине - в супермаркетах, а на рынке дороже. Все, что с пометкой bio - дороже на 10%.

Продукты в Чехии

Ирина поехала в Чехию к старшему брату вместе с 11-летним младшим. Там ей помогли устроиться на работу - на завод. Девушка отрабатывает 12-часовые смены на ногах.

Зарплата составляет после уплаты налогов около 15-16 тысяч крон. Еще она вместе с братом получает социальную помощь - 2500 крон и 5000 крон на человека.

Особой разницы в ценах на продукты не почувствовала. За пачку масла нужно отдать 73 гривны, килограмм курятины обойдется в 110 гривен, за килограмм яблок - 73 гривны, помидоры - 61 гривна.

Продуктовая корзинка обойдется от 559 до 719 крон (от 687 до 884 гривен). А еще в Чехии есть роглики - несладкая выпечка типа украинских рогаликов. Их используют вместо хлеба и цена 2,5-4 кроны (3-4 гривны).

Ирина говорит, что в супермаркетах много скидок. Ее любимый сыр, который она не может позволить себе в Украине, в Чехии стоит в два раза дешевле. А вот овощи и фрукты значительно дороже. Дешевле одежда и косметика, но дороже мобильная связь.

"По продуктам не очень заметна разница в ценах. А одежда и косметика дешевле. Есть магазины, где футболку можно приобрести за 80 крон – где-то за 100 гривен. Правда, что-то дешевле, а что-то подороже. К примеру, мобильная связь. В Украине за месячный тариф я платила 150 гривен. Здесь вынуждена платить минимум 500 крон (примерно 620 гривен). Это при том, что я получаю не так уж много интернета и совсем не безлим на звонки", - делится Ирина.

Продукты в Венгрии

Дарья эвакуировалась в Будапешт по приглашению подруги. В ближайшее время она планирует оформить статус временной защиты, который позволит официально проживать, учиться и работать в течение года.

Хлеб в Венгрии обойдется в 28-45 гривен. Свинина стоит дороже - около 200 гривен за килограмм, курятина - 99 гривен. Продуктовая корзинка на неделю обойдется от 8889 до 9512 форинтов (От 682 до 730 гривен).

"Из собственных наблюдений могу сказать, что некоторые продукты дороже, некоторые дешевле, если сравнивать с Украиной. Например, кофе здесь стоит больше, чем у нас. Если принять во внимание косметические средства, например, то мицеллярная вода или любой крем для лица - здесь ну очень дорогие. Но, по моему мнению, не слишком заметна разница, если ты работаешь именно в этой стране и тратишь деньги соразмерно твоей заработной плате", - рассказывает Дарья.

Продукты в Румынии

Цены в Румынии также не сильно отличаются от украинских. Хлеб стоит от 12 гривен, килограмм помидоров обойдется в 92 гривны, а яблоки - 19 гривен. Курятина - от 122 гривен. Цены могут отличаться в зависимости от супермаркета.

Продуктовая корзина на неделю обойдется 96-108 леи (590-664 гривны).

Продуктовая корзина в Украине

Хлеб обойдется от 18 до 27 гривен

Десяток яиц - от 26 до 36 гривен

Пачка масла - от 62 до 70 гривен

Куриное филе - от 125 до 160 гривен

Свинина - от 140 до 180 гривен

Бутылка растительного масла - от 60 до 80 гривен

1 кг муки - от 17 до 23 гривен

1 кг сахара - около 30 гривен

1 кг картофеля - от 12 до 20 гривен

1 кг яблок - от 12 до 30 гривен

1 кг помидоров - от 60 до 80 гривен

Продуктовая корзинка обойдется в Украине в сумму от 562 до 736 гривен.