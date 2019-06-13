Стильная Настя Каменских очаровала сеть: а где кольцо?

Фото: коллаж РБК-Украина

Настя Каменских показала новое фото и призналась, что устала от отдыха

Настя Каменских и Потап вернулись в Украину после яркого медового месяца в Турции. У популярной певицы снова начались рабочие дни, и график требует к себе пристального внимания. Артистка в Instagram призналась, что заметно устала от отдыха, пусть даже такого солнечного и веселого, и раскрыла собственные способы "войти в колею".

Каменских опубликовала новое "домашнее" фото в сети - в ванной и с полотенцем на голове. Звезда показала, какую косметику сейчас решила использовать для ухода за внешностью, но внимание фанов привлекла совсем другая деталь - на пальце не было обручального кольца.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Частые переезды, перелеты, джетлаги и разный климат в различных странах иногда очень выматывают. Для меня самый простой способ расслабиться - устроить себе спа день: я могу полежать у бассейна, почитать книгу, релакснуть в ванной с пенкой и потестить различные новые средства", - рассказала певица.

Настя призналась, что пробует сейчас для себя новые кремы, а также поинтересовалась у своих поклонников, как они восстанавливают силы "во время супер насыщенного графика".

Настя Каменских и Потап - молодожены "отрываются" на отдыхе (Фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях к посту подписчики Каменских назвали целую гору собственных "рецептов" для отдыха, описали их преимущества - кое-кто остается приверженцем натуральных традиционных способов ухода за собой, некоторые тоже используют косметику для этих целей. В то же время ряд пользователей сети раскрывает и иные способы времяпровождения, и иногда - довольно колко их подает.

Тертый огурец на лицо лучше всяких кремов;

Долгий сон и ванна;

Сон, прогулки, а я сейчас тестю корейскую косметику и безмерно ей довольна;

Иду гулять со своими детьми на улицу;

Работать не пробовала? Певичка...

Просто сплю;

Ничем. Не терплю ничего на лице жирного и вообще чего-то. И жаль денег на такое го**ецо;

Сама делаю маски натуральные, а крема эти все до одного места, пустая трата денег;

На огороде с тяпкой;

Пью водку;

Тоже спа день, но без мамашорг, а с медом и кофе, а после кокосовим маслом...

Скрин комментариев (instagram.com/kamenskux)

Как сообщалось, недавно Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.

Также мы писали о том, что Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения не только от общественности, но и от близких, но сейчас супруги откровенно рассказывают, как завязались их отношения, и как Потап расстался со своей бывшей женой.