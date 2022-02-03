Доказательный медик Татьяна Колчанова - о лекарствах, которые калечат наших детей, правильном питании и разрекламированных суперфудах

Пройдет еще несколько лет, когда украинцы поймут, что на приеме у доктора не обязательно получать огромный список лекарств, а питаться правильно и чувствовать себя здоровым человеком - не сложно, и больших денег для этого не нужно.

Доказательная медицина в Украине только начинает свой путь, а люди, которые уже столкнулись с ней, замечают преимущества над "старой школой" врачей сразу.

Одним из популяризаторов доказательной медицины является сертифицированный диетолог-нутрициолог Татьяна Колчанова . Она администрирует популярную группу "Доказові батьки" в Facebook и любезно ответила в интервью Styler на вопросы, которые волнуют сегодня многих украинцев.

Проблемы украинской медицины

"Не будем закрывать глаза и делать вид, что в украинской медицине нет проблем", - говорит эксперт.

Очень многие из них заключаются в отсутствии хороших специалистов и объективной информации о лечении болезней.

Вместо этого имеем "рекламируемые фуфломицины, которые обещают лечить вед всех болезней".

"Большая проблема нашей медицины - влияние фармкомпаний. Пока фармпредставители будут спонсорами различных медицинских конференций, обучающих семинаров, пока фармпредставители будут ходить по врачам и дарить подарки за назначение их препаратов, пока реклама фуфломицинов будет на каждом шагу, в телевизоре регулярно, мы не избавимся от проблем в лечении и использовании этих фуфломицинов", - отмечает Татьяна.

Также большой проблемой нашей медицины является то, что врачи не имеют времени, желания и часто - возможности узнавать информацию из международных источников. Ведь много информации на английском языке, много в платном доступе.

"В целом еще есть большая проблема профессуры. Часто профессора, заведующие отделений и так далее, имея большой опыт, плюют на протоколы и говорят, что им виднее", - говорит Колчанова.

Препараты, которые несут вред

Очень часто детям врачи так называемой старой школы назначают "совсем неадекватное лечение, которое не только не приносит пользы, но и вредит".

Среди непутевых назначений - анальгин с димедролом, сироп от кашля.

"В целом есть препараты, которые не нанесут ни вреда, ни пользы. Но есть препараты, использование которых может нанести большой вред организму. Например, свечи анальдим - анальгин с димедролом (любимый коктейль для снижения температуры скорой помощи)", - сообщила врач.

Татьяна отмечает, что во всем цивилизованном мире такой "коктейль" запрещен в педиатрии, а у нас до сих пор используется.

"Или сиропы от кашля. Они запрещены до 4-6 лет (в разных странах разные ограничения). А у нас назначаются чуть ли не с рождения", - говорит врач.

Очень часто у младенцев "кашель от соплей, стекающих по стенке горла, раздражая его", а врач назначает выше упомянутые сиропы.

"Ребенок их пьет, мокрота в легких увеличивается, ребенок не может ее откашлять, потому что элементарно не хватает силы, в результате, в лучшем случае, появляется обструкция, а в худшем случае - присоединяется пневмония..."- рассказывает Татьяна.

Очень часто детям назначают вредные препараты (фото: freepic.com)

Антибиотики от всех болезней

К сожалению, практика выписки антибиотиков ребенку без необходимости - очень распространена в Украине.

"Больше всего меня возмущает это неконтролируемое и не обоснованное назначение антибиотиков для лечения вирусов, или для профилактики, или на третий день температуры (особенно в период COVID часто при нормальном состоянии, врачи назначают сразу 2-3 антибиотики одновременно, при том - из группы резерва)", - говорит эксперт.

"Мы идем к тому, что организм привыкает к антибиотикам и появляется антибиотикорезистентность, то есть, когда антибиотики уже просто не работают", - добавила она.

Вред небулайзеров

Еще один из вариантов лечения, что может принести вред - наличие небулайзера (ингалятора) в семье и "желание залить туда все на свете".

"Есть четкие показания к его использованию. Их не так много. А у нас ингалировать любят все и всем - сопли, красное горло, кашель. В лучшем случае то будет физраствор, а в худшем - льют и "Боржоми" и сиропы отхаркивающие, которые не являются стерильными и их категорически запрещено ингалировать", - возмущается медик.

Правильное питание - это совсем недорого

Также мы спросили у Татьяны, которая является опытным нутрициологом, как в наше время правильно питаться.

Оказывается, питаться правильно - совсем не дорого, если это делать разумно.

"Многие участники наших марафонов говорят о том, что они наоборот начали экономить деньги после прохождения обучения у нас. Потому что они отказались от пищевого мусора, фаст-фудов и тому подобного", - объясняет врач.

Что же включает в себя правильное питание?

Очень просто. Это потребление всех групп продуктов для получения максимальной пользы из них.

Стоит исключить колбасу и сосиски, а вместо них есть мясо, яйца и рыбу.

Надо употреблять много овощей, каши, цельнозерновой хлеб.

"Это все обычные продукты, которые есть в холодильнике у каждого человека", - говорит диетолог.

Одним словом, для правильного питания совершенно ненужно скупать дорогие и разрекламированные суперфуды.

"Употребление суперфудов очень переоценено и вообще не нужно вообще, потому что обычные продукты могут полностью сбалансировать ваш рацион. И вы не будете тратить лишние средства на то, что не является столь полезным, как то могут рекламировать", - дополнила специалист.

Суперфуды можно не скупать (фото: weproject.media)

Монодиеты и дни голодания работают, но с условиями

А еще очень часто люди пытаются похудеть на монодиетах, моря себя голодом.

Но у этого могут быть негативные последствия.

"Нельзя сказать, что они не работают. Нет - они реально работают, но есть несколько "но". Когда человек сходит с них, он быстро набирает вес обратно, и при том может набирать даже больше, чем было до диеты", - объясняет Татьяна.

Также, ограничивая себя в потреблении каких-то продуктов или групп продуктов, организм человека не получает все полезные микронутриенты, которые нужны для адекватного его функционирования, и у человека со временем начинаются разнообразные проблемы со здоровьем.

А вот интервальное голодание - до сих пор довольно спорный вопрос.

Определенные исследования показали их результативность. Однако там была достаточно малая выборка людей, по которой "реально оценить что-то и сделать глобальные выводы достаточно сложно".

"Поэтому сейчас я могу сказать, что интервальное голодание имеет право на существование при условии сбалансированного питания в течение дня, но своим клиентам я его все же не советую, за исключением периода в 12 часов между ужином и завтраком", - говорит специалист.

Главные ошибки худеющих людей - это именно похудение на монодиетах, слишком большое ограничение себя, также не поддержка в семье приводит к срывам.

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