В США напали на украинскую журналистку: выяснились новые подробности

В США напали на украинскую журналистку (коллаж: РБК-Украина)

Украинскую журналистку в США атаковали во время работы

Украинская журналистка "Голоса Америки" Кристина Шевченко стала жертвой нападения в США. Девушку атаковали во время работы, когда она снимала сюжет о протестах и мародерстве.

Один из активистов-лутеров (мародеров, от англ. looting) ударил журналистку кулаком в голову, из-за чего она упала, а на ногу рухнул штатив с камерой. Об этом Кристина написала в Facebook.

Инцидент произошел во время протестов в Санта-Монике (Калифорния).

"Я снимала разные протесты в Украине, но "получила по башке" в американском. В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Где-то 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя", - написала девушка.

"Лутера", напавшего на журналистку, удалось заснять. По словам Кристины, в момент атаки он прокричал "давай заберем у нее камеру".

Активист-лутер, атаковавший украинскую журналистку (фото: facebook.com)

Журналистка говорит, что упала, потеряв сознание на несколько секунд. Когда очнулась, начала кричать, что пресса, и подпрыгивая добралась до машины. Ей помогла одна женщина.

В больнице Кристине диагностировали перелом двух пальцев ноги и легкую травму головы. Кроме того, в больнице, по ее словам, очень много пациентов с разными травмами, полученными на протестах. Врачи едва справляются.

На украинскую журналистку напали в США (фото: facebook.com)

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После чего американские города вспыхнули акциями протеста, что переросли в массовые беспорядки и мародерство.

Как мы писали ранее, в Миннеаполисе украинец на грузовике въехал в толпу. Но позже оказалось, что его спутали с однофамильцем из Украины Богданом Вечирко.

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Автор: Светлана Мащенко