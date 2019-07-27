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Спрыгнул с моста: в Днепре ссора между друзьями привела к фатальным последствиям

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 10:20
Спрыгнул с моста: в Днепре ссора между друзьями привела к фатальным последствиям
Мужчина спрыгнул с моста в Днепре (фото: РБК-Украина)

Выяснения отношений со своим товарищем могли привести к верной гибели

26 июля около 23:00 мужчина прыгнул с Нового моста в Днепр после ссоры с товарищем. Очевидцам стало не по себе от увиденного и на место происшествия тут же вызвали правоохранительные органы. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что между двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт и один из них прыгнул в воду. Однако по прибытию полиции спасать никого не пришлось.

Оказавшись в воде, мужчина поплыл в сторону левого берега и доплыл к набережной на жилмассиве Солнечный. К слову, что стало причиной конфликта - неизвестно, однако он мог привести к непоправимым последствиям.

 

Мужчина спрыгнул с моста в Днепре (фото: dp.informator.ua)

После прыжка мужчину осмотрели медики, правоохранители доставили мужчину в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Там, они смогут установить детали случившегося и получить пояснения от участника конфликта.

Напомним, что в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима. Инцидент обошелся без жертв. Подростков передали родителям, а обстоятельства их поступка будет выяснять полиция.

Мы писали, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, однако ее спасли.

Также недавно под Днепром женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу.

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