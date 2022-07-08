Специально расстреливали людей на мосту в Ирпене: появились новые доказательства зверств россиян

Российские военные специально расстреливали украинцев во время эвакуации из Ирпеня. Житель Ирпеня рассказал, что он видел во время оккупации Киевской области и показал эксклюзивные кадры, которые ранее не были нигде опубликованы.

Александр пережил российскую оккупацию в Ирпене, и он лично видел обстрелы Романовского моста. Также он стал свидетелем убийства мирных граждан во время эвакуации.

Как рассказывает мужчина, российские военные перерезали все пути эвакуации машинами мирных граждан, и единственная дорога осталась через Романовский мост. Мост взорвали 4 марта.

"Пока на мосту не было никакого движения, было тихо. Иногда один-два выстрела. Как только начиналась эвакуация, ее объявляли, люди шли, полно было машин брошенных, и когда люди начинали идти - запускался дрон, начинал летать. И где-то через полчаса начинался обстрел. Выстрелы были слышны с карьера, где добывался песок для новой трассы и со стороны кладбища", - рассказывает Александр.

С двух направлений они стреляли по дороге, по машинам, по мосту. Александр слышал крики людей на мосту в своем доме. На следующий день он узнал, что в тот день там погибла семья Сергея Перебийноса - жена, двое детей и две собаки.

Также он стал свидетелем убийства людей, которые пытались выехать из Ирпеня через село Стоянка. Эти кадры публикуются впервые.

Он вместе с другом сделал вылазку с другом на машине в сторону дороги на Стоянку, чтобы проверить блокпосты и понять, насколько дорога безопасна.

Они припарковались, вышли из машины и успели пройти не более 200 метров - в те дни уже вся дорога была в сгоревших машинах и трупах людей.

Мимо них проехал автомобиль и почти сразу раздалась автоматная очередь. Проводить далее свою разведку Александр не стал и вернулся домой.

Он говорит, что на тот момент успел увидеть, как минимум двух погибших и несколько машин с надписью "Дети". Все эти машины пытались эвакуировать мирных граждан в самые первые дни вторжения России.

Кому повезло выжить - уходили оттуда пешком. Больше с этой стороны выехать на машине никто не пытался.