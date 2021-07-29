ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Спасибо, что пропускали": в сети показали, как "скорая" мчится людям на помощь

Новина українською →
Четверг 29 июля 2021 09:13
"Спасибо, что пропускали": в сети показали, как "скорая" мчится людям на помощь Фото: В сети показали, как едут врачи "скорой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали видео, как скорая помощь едет на вызов через большой затор по Киевской области. Многие автомобилисты пропускают медиков, чем последние очень удивлены.

Ролик показали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Скорая едет на ДТП по трассе в области. Спасибо, что пропускали. Еще бы дворы тазами не банили, и будет Слава нащадкам!" - подписали видео.

В Киевской области показали, как едет скорая помощь

Отмечается, что на видео показана 428 бригада Броварской СЕМД. Она ехала на место ДТП, где было трое пострадавших, один из которіх двухлетний ребенок.

"Хочется что бы люди увидели хотя бы какую-то маленькую часть нашего пути, когда мы следуем к ним на помощь! Хочу сказать, что не всегда так удачно получается прерваться сквозь заторы. Мы понимаем, что на участке дороги трасы Е95 идет ремонт, понимаем, что вы все хотите поскорее домой, но поймите, пожалуйста, одно, что человек, который ждет нас, хочет лишь одного жить !!! Вы играете огромную роль в спасении человека, когда даете проехать автомобилям экстренных служб!" - написали врачи.

Как мы ранее писали, под Харьковом медики устроили акцию протеста, временно перекрыв трассу Киев-Харьков-Довжанский. Работники Валковской центральной районной больницы требовали погасить задолженность по зарплате в медучреждении.

Читайте РБК-Украина в Google News
скорая помощь
LITE
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины