ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не совершайте ошибки: Комаровский назвал два способа убрать кашель без лекарств

Суббота 28 ноября 2020 21:56
Не совершайте ошибки: Комаровский назвал два способа убрать кашель без лекарств
Евгений Комаровский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский объяснил родителям, что нужно лечить не симптомы, а болезнь

Евгений Комаровский рассказал, что в большинстве случаев кашель у детей не требует дополнительного фармакологического лечения. И большинство разрекламированных препаратов не помогают. Он назвал два эффективных способа, которые помогут детям самостоятельно справиться с кашлем.

"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям, корень солодки очень помогает продавцам, выгодно реализуют его в аптеках, и очень-очень помогает производителям, которые производят препараты на основе корня солодки", - так ответил доктор Комаровский на вопросы об эффективности популярных средств при лечении ОРВИ.

Он добавил, что лечить нужно не симптом, а саму болезнь у детей. И в большинстве случаев лечить кашель у детей – бесполезно.

"Обращаю ваше внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев — практически в 99% случаев — кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи. Кашель у детей вылечить (опять-таки вы должны понимать, что кашель — это симптом, а лечится болезнь, которая его вызывает), вернее, облегчить кашель можно всего лишь двумя способами", - добавил педиатр и дал рекомендации родителям о том, как помочь детям при кашле.

"Способ первый: оптимизация воздуха, которым дышит ребенок, то есть воздух должен быть прохладным и влажным: Способ второй: влияние на реологию мокроты, то есть нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости. Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают, и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять. К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком — вот эти самые воздух, еда, питье — и переоценивать значимость лекарств", - рассказал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом.

А также рассказывали о том, что Комаровский объяснил, почему у детей насморк после ОРЗ долго не проходит.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Евгений КомаровскийКомаровский

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь