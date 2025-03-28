Сонячне затемнення принесе блискавичні зміни трьом знакам Зодіаку: кому варто приготуватися

Субота, 29 березня, принесе з собою дві визначні космічні події - Сонячне затемнення та Молодик в знаку Овна. Астрологи відзначають: під впливом цих явищ три знаки Зодіаку зазнають блискавичних змін і розпочнуть новий етап у житті.

Овен

Овнів чекають зміни навколо самоідентичності. Всесвіт змусить вас визначитися з баченням свого життя. Потрібно зосередитися не на тих обставинах, з якими ви змирилися, а на тому, чого ви дійсно прагнете. З наступного дня з’являться можливості для реалізації цілей.

Рак

Сонячне затемнення спонукає вас перестати грати за чужими правилами. Вам потрібно проявити себе та свої лідерські якості. Доля подарує шанс показати свої здібності, тож не нехтуйте такою можливістю. Удача буде на вашому боці. Сміливо здійснюйте свої мрії!

Терези

Ваша потреба бути самостійними вийде на перший план під впливом Молодика та затемнення. Всесвіт висвітлить ті стосунки, які допомагають вам зростати як особистість, а також допоможе розірвати зв’язки з тими, хто навпаки сповільнює ваш рух.

Що принесуть Сонячне затемнення та Молодик

Часткове Сонячне затемнення пройде 29 березня 2025 року о 12:58 за київським часом і буде супроводжуватися Молодиком в знаку Овна. Ці астрономічні явища сприятимуть трансформаціям, оновленню та закладанню нових намірів. ​

Молодик надасть енергію для нових починань, особливо у сферах професійної реалізації та особистих стосунків. А затемнення запускає етап кардинальних змін. Його рекомендується використати для самоаналізу, планування та визначення з майбутніми цілями.

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